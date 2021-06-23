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Общество23 июня 2021 18:32

УГМК впервые привезла общественников на карьер

Крупнейшее предприятие региона провело экскурсию по Шемурскому и Ново-Шемурскому карьерам
Источник:kp.ru
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Фото: Снимок из космоса

Фото: Снимок из космоса

На днях прошла встреча руководства ООО «Святогор» с представителями общественности на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях. Жители Ивделя и Североуральска добиваются, чтобы предприятие приняло меры по защите здешних рек и окружающей среды от загрязнения. Предварительный диалог представителей предприятия и общественников состоялся еще в марте, именно тогда была достигнута договоренность о том, что неравнодушных горожан пригласят на карьер, где специалисты проведут экскурсию, расскажут и покажут, что делается для сохранения окружающей среды.

Проводили экскурсию по объектам Алексей Борщенко, заместитель руководителя представительства УГМК в Москве и Ирина Бичукина, начальник отдела экологии АО «Святогор». Принимающая сторона рассказывает, как на Шемурском карьере производится рекультивация отвала - многоступенчатый процесс превращения породы в естественный, «природный» вид. Поверхность отвала накрыта специальной белой тканью в рулонах, внутри которой находится природная бентонитовая глина. Основная задача этих бентонитовых матов - максимально снизить объем фильтрации через тело отвалов. Как пояснили специалисты «Святогора», преимущество этого гидроизоляционного материала еще и в том, что образовавшиеся в процессе использования прорывы затянутся сами по себе от разбухания глины.

Предприятие ищет пути решения задач по сохранению природы Северного Урала

Предприятие ищет пути решения задач по сохранению природы Северного Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также гостям показали действующие очистные сооружения, запущенные в 2011 году - несколько неглубоких квадратных бассейнов, вода в которых, как в сообщающихся сосудах, перетекает из одного в другой, постепенно очищаясь. Как пояснили специалисты карьера, процесс очистки воды осуществлялся с помощью извести с отстаиванием осадка в прудах. В дальнейшем осадок откачивался для обезвоживания, зимой время перемораживался и вывозился в отвал.

С 2019 года началась реконструкция очистных, сегодня они работают в пусконаладочном режиме. 1 июля программисты запустят программу для управления оборудованием, и очистные будут работать уже автоматически. Реконструкция также включает в себя возведение трех зданий - для приготовления флокулянта с баком усреднения шлама, подготовки известкового молока, и для обезвоживания осадков при помощи специальных установок. Потом вода попадает во второй пруд, где проходит очередной этап очистки, потом - в третий, четвертый.

Еще собравшимся показали искусственные пруды, куда вода поступает из очистных сооружений на дополнительную очистку от сульфатов. Пруд разделен на четыре секции, по их периметру высажены голландский камыш и рогоз. Через корни этих растений вода естественным способом и посредством каскадов переливается из одного бассейна в другой, постепенно все больше очищаясь. Затем вода попадает в ручей Безымянный и в речку Банную. Как заверили представители «Святогора», в недалеком будущем планируется выкопать еще 16 таких очистных прудов. Также есть договоренность с НИИ водного хозяйства о проработке вопроса о стабилизации растительности в этих прудах, для этого в воду нужно будет добавить специальные микроорганизмы и бактерии.

УГМК принимает меры по защите окружающей среды

УГМК принимает меры по защите окружающей среды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина Зайцева, промышленный эколог, участник движения «Живой Шемур» прокомментировала итоги встречи на Шумерском и Ново-Шемурском карьерах так:

- Мне, как экологу, понравилось, что на Шемурском карьере производится рекультивация отвала, укладываются бетонитовые маты, георешетки и все это заполняют суглинком, покрывают весь отвал. Сейчас, когда отвал полностью укроют, окисление должно прекратиться, то есть кислота перестанет бежать во все стороны.

Все участники встречи сошлись во мнении о том, что руководство УГМК предельно ответственно относится к проблеме загрязнения окружающей среды. Сейчас главное - не останавливаться на достигнутом, продолжать совместно искать пути решения сложных задач по сохранению природы Северного Урала.

- Давайте обсуждать, каким образом жить нам всем, понимая друг друга, - призвал Алексей Борщенко, зам. руководителя представительства УГМК в Москве

В ближайшее время состоится еще одна встреча представителей УГМК с общественностью. На ней обсудят возможности помощи манси, а также подытожат результаты встречи с общественностью, состоявшейся на Шемурском и Ново-Шемурском карьерах.

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