УГМК впервые привезла общественников на карьер

Фото: Снимок из космоса

На днях прошла встреча руководства ООО «Святогор» с представителями общественности на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях. Жители Ивделя и Североуральска добиваются, чтобы предприятие приняло меры по защите здешних рек и окружающей среды от загрязнения. Предварительный диалог представителей предприятия и общественников состоялся еще в марте, именно тогда была достигнута договоренность о том, что неравнодушных горожан пригласят на карьер, где специалисты проведут экскурсию, расскажут и покажут, что делается для сохранения окружающей среды.

Проводили экскурсию по объектам Алексей Борщенко, заместитель руководителя представительства УГМК в Москве и Ирина Бичукина, начальник отдела экологии АО «Святогор». Принимающая сторона рассказывает, как на Шемурском карьере производится рекультивация отвала - многоступенчатый процесс превращения породы в естественный, «природный» вид. Поверхность отвала накрыта специальной белой тканью в рулонах, внутри которой находится природная бентонитовая глина. Основная задача этих бентонитовых матов - максимально снизить объем фильтрации через тело отвалов. Как пояснили специалисты «Святогора», преимущество этого гидроизоляционного материала еще и в том, что образовавшиеся в процессе использования прорывы затянутся сами по себе от разбухания глины.

Предприятие ищет пути решения задач по сохранению природы Северного Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также гостям показали действующие очистные сооружения, запущенные в 2011 году - несколько неглубоких квадратных бассейнов, вода в которых, как в сообщающихся сосудах, перетекает из одного в другой, постепенно очищаясь. Как пояснили специалисты карьера, процесс очистки воды осуществлялся с помощью извести с отстаиванием осадка в прудах. В дальнейшем осадок откачивался для обезвоживания, зимой время перемораживался и вывозился в отвал.

С 2019 года началась реконструкция очистных, сегодня они работают в пусконаладочном режиме. 1 июля программисты запустят программу для управления оборудованием, и очистные будут работать уже автоматически. Реконструкция также включает в себя возведение трех зданий - для приготовления флокулянта с баком усреднения шлама, подготовки известкового молока, и для обезвоживания осадков при помощи специальных установок. Потом вода попадает во второй пруд, где проходит очередной этап очистки, потом - в третий, четвертый.

Еще собравшимся показали искусственные пруды, куда вода поступает из очистных сооружений на дополнительную очистку от сульфатов. Пруд разделен на четыре секции, по их периметру высажены голландский камыш и рогоз. Через корни этих растений вода естественным способом и посредством каскадов переливается из одного бассейна в другой, постепенно все больше очищаясь. Затем вода попадает в ручей Безымянный и в речку Банную. Как заверили представители «Святогора», в недалеком будущем планируется выкопать еще 16 таких очистных прудов. Также есть договоренность с НИИ водного хозяйства о проработке вопроса о стабилизации растительности в этих прудах, для этого в воду нужно будет добавить специальные микроорганизмы и бактерии.

УГМК принимает меры по защите окружающей среды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина Зайцева, промышленный эколог, участник движения «Живой Шемур» прокомментировала итоги встречи на Шумерском и Ново-Шемурском карьерах так:

- Мне, как экологу, понравилось, что на Шемурском карьере производится рекультивация отвала, укладываются бетонитовые маты, георешетки и все это заполняют суглинком, покрывают весь отвал. Сейчас, когда отвал полностью укроют, окисление должно прекратиться, то есть кислота перестанет бежать во все стороны.

Все участники встречи сошлись во мнении о том, что руководство УГМК предельно ответственно относится к проблеме загрязнения окружающей среды. Сейчас главное - не останавливаться на достигнутом, продолжать совместно искать пути решения сложных задач по сохранению природы Северного Урала.

- Давайте обсуждать, каким образом жить нам всем, понимая друг друга, - призвал Алексей Борщенко, зам. руководителя представительства УГМК в Москве

В ближайшее время состоится еще одна встреча представителей УГМК с общественностью. На ней обсудят возможности помощи манси, а также подытожат результаты встречи с общественностью, состоявшейся на Шемурском и Ново-Шемурском карьерах.