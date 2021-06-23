Школьникам разрешат собраться в узком классном кругу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев все-таки разрешил провести школьные выпускные. Правда, с рядом существенных ограничений.

- У меня есть хорошие новости. Вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе, среди тех, с кем вы провели долгое время вместе – так вероятность заболеть намного меньше. Можно пригласить родителей, главное, чтобы с вами не было людей из другой «вирусной среды», - написал глава региона у себя в Instagram.

Напомним, недавно губернатор сделал заявление о том, что на Среднем Урале началась третья волна коронавируса. Из-за этого в Екатеринбурге и области отменили практически все культурно-массовые мероприятия, в частности, общегородские выпускные. Также под отмену попали многие концерты. Например, в этом году екатеринбуржцы не смогут увидеть «Уральскую ночь музыки» и оторваться под хиты «Руки Вверх».