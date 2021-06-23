В Екатеринбурге ищут 10-летнего мальчика, которого мама скрывает от отца-француза

Некоторое время родители ребенка жили во Франции. Фото: пресс-служба ФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге федеральная служба судебных приставов объявила в розыск 10-летнего Антона Поля. Мальчик имеет такую фамилию не случайно, его отец подданный Франции. Мужчина познакомился с екатеринбурженкой Татьяной Ожигановой. Пара поженилась и у них родился сын, которого назвали Антон. После развода супруги не смогли разойтись по-доброму и начали судиться, чтобы решить, кто будет воспитывать мальчика.

- Свердловский областной суд вынес решение передать ребенка отцу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе судебных приставов.

Но Татьяна Ожиганова исполнить решение суда не захотела. Мальчика отцу она так и не отдала. В связи с этим судебные приставы были вынуждены объявить Антона Поля в розыск.

В ведомстве считают, что ребенок сейчас может проживать с Татьяной Ожигановой в Екатеринбурге.

- Мама мальчика сама не скрывается, но назвать местоположение ребенка отказывается, - уточнили в ФССП.

Приставы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Антона Поля сообщить об этом в межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыску детей Главного управления ФССП по Свердловской области. Обратиться можно по телефонам: 8 (343) 362 28 19, 8 (343) 362 27 99.