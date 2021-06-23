На Кировоградской из-за сильного ветра дерево упало и перекрыло дорогу Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

На Екатеринбург сегодня ночью, 23 июня, обрушился мощный ураган с грозой. Автомобилисты, оказавшиеся на дороге в момент, когда город накрыло дождем, рассказали, что останавливали машины, потому что ехать было страшно. Сильный ветер вырывал деревья с корнем и срывал крыши, а молнии попадали в провода.

- Улица Мельникова, около перекрестка с Крауля в сторону Татищева дерево вырвало с корнем, - рассказал читатель Аркадий «КП-Екатеринбург».

Как пишут екатеринбуржцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», из-за сильного ветра еще одно дерево упало и перекрыло дорогу на Кировградской. Во дворах деревья падали прямо на машины.

Ветер вырвал с корнем дерево на перекрестке Мельникова-Крауля Фото: читатель

- Прохождение грозовых явлений, с порывами ветра до 18-20 метров в секунду в Екатеринбурге, в связи с чем произошло падение 17 деревьев, получили механические повреждения 5 припаркованных легковых автомобиля. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Из-за непогоды в некоторых домах были проблемы с электричеством. По данным «Россети Урал», нарушения в работе электроэнергии были в основном зафиксированы в частном секторе на юго-западе. Электричество отключалось в 120 домах в которых живут 370 человек.

На Машиностроителей дерево упало на машину Фото: Дмитрий Борисов

Ночной ураган обрушился не только на Екатеринбург. Сильная гроза прошла также в Каменске Уральском, Среднеуральске, Асбестовском и Сысертском городском округе. В последнем сейчас энергетики устраняют последствия непогоды.

- После вчерашней сильной грозовой активности ситуация в электросетевом комплексе «Россети Урал» на Среднем Урале контролируемая. Непогода не нанесла серьезного ущерба. На утро есть точечные технологические нарушения в Сысертском городском округе. Энергетики трудятся на двух линиях электропередачи 10 кВ, которые обеспечивают электроснабжение части Большого Истока, Космаково и Ново-Ипатово, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Сейчас также по данным департамента информполитики региона, без электричества остается около трех тысяч жителей. В Екатеринбурге энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 120 частных домов. Также света пока нет у жителей 45 частных домов поселке Октябрьский Сысертского района, 91 дома в поселке Черемша Асбестовского городского округа и 16 домов частного сектора Арамили. Специалисты планируют устранить последствия непогоды в кратчайшие сроки.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb