Главный эпидемиолог Екатеринбурга: «Индийский штамм пришел в Свердловскую область»

За сутки в регионе было выявлено еще 175 случаев COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Городской центр медицинской профилактики

Кривая заболеваемости коронавирусом ползет вверх. В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки было выявлено 175 новых случаев заболевания (в конце мая цифра была около 100). По мнению экспертов ситуацию осложнил новый штамм вируса индийский. В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) главный эпидемиолог Александр Харитонов подтвердил, что этот вид вируса добрался и до Свердловской области.

ЧЕМ ОПАСЕН ИНДИЙСКИЙ ШТАММ

- Губернатор Евгений Куйвашев объявил о начале третьей волны коронавируса. Как долго это будет продолжаться?

- Зависит от жителей нашего города – как мы будем соблюдать меры безопасности, и какими темпами будет идти вакцинация. Рост заболеваемости объясним. В течение мая, в начале июня люди забыли об элементарном ношении масок, соблюдении социальной дистанции… И люди забывают о том, что если появились симптомы респираторного заболевания, то они должны оставаться дома. К тому же, в конце мая - начале июня мы наблюдали резкий спад желающих вакцинироваться. Активность повысилась только за последнюю неделю, появились очереди в пунктах мобильной вакцинации и поликлиниках.

- Есть ли в Екатеринбурге пациенты, заразившиеся индийским штаммом коронавируса?

- Мы не являемся какой-то изолированной территорией. Конечно, есть. Но не надо пугаться. Да, вирус мутирует, но основа остается прежней. И сам по себе коронавирус, будь он хоть британским, хоть индийским, в своей основе остается коронавирусом. При любой мутации меры профилактики остаются одинаковыми.

- Чем опасны новые штаммы?

- Отличается клиника. Скорость перехода болезни из легкой степени в тяжелую увеличивается. Если своевременно не начать лечение человеку становится хуже.

- Правда ли, что российские вакцины не спасают от новых штаммов коронавируса?

- Не правда. Все три вакцины, которые сегодня работают, действуют и на британский, и на южно-африканский, и на индийский штаммы. Но думать нужно о ревакцинации и вакцинации переболевших. Министерством здравоохранения страны готовятся рекомендации. Переболевшие более шести месяцев назад должны вакцинироваться. Также должны ревакцинироваться люди, чья вакцинация прошла более шести месяцев назад. Это совершенно правильно.

- Как вы лично относитесь к предложению о поголовной обязательной вакцинации?

- Поголовно мы всех никогда не вакцинируем.

- А что делать тем, у кого есть противопоказания к вакцинации?

- Людей, которые по состоянию здоровья не могут переносить вакцинацию, не много. Гораздо больше тех, кто противопоказаниями пытаются оправдать свое нежелание вакцинироваться.

- Хватает ли вакцин в регионе?

- Вакцины будет достаточно. Она к нам едет. В четверг-пятницу поступит 36 тысяч доз. Следом еще 60 тысяч доз вакцины.

- Кому нельзя ставить прививку от коронавируса?

- Детям до 18 лет, беременным женщинам, кормящим мамам, людям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. Они должны проконсультироваться с лечащим врачом и получить заключение, на какой стадии у них заболевание и можно ли сделать вакцинацию в данный период. Также нельзя вакцинироваться людям в стадии острого инфекционного заболевания и тем, у кого серьезные аллергические реакции на предыдущее введение вакцины.

ХВАТИТ ЛИ ЛЕКАРСТВ

- В Екатеринбурге начали перепрофилировать клиники под пациентов с COVID-19, прогнозируют ли члены оперативного штаба дефицит коек, лекарств, оборудования?

- В этот раз медицинские учреждения и здравоохранение области готово к подъему заболеваемости. Мы за 2020-ый накопили определенный опыт. Есть необходимое оборудование, запас лекарств, все стационары, которые работали на COVID-19 в прошлом году, готовы в любой момент перепрофилироваться на госпитализацию пациентов с коронавирусом. За счет того, что обычные стационары своевременно перепрофилируются под ковидные госпитали, процент свободных коек и реанимационных держится на одном уровне. Кроме того, в прошлом году была проведена большая работа по переоборудованию наших медицинских организаций, по дооснащению их и дыхательной аппаратурой, и по обеспечению их кислородом. Врачи и медсестры прошли необходимую подготовку.

- Сколько всего медицинских учреждений перепрофилировано под лечение коронавирусных больных?

- 11 учреждений готовы к приему пациентов.

- Будут ли они заниматься обычными пациентами, не болеющими COVID-19?

- Те стационары и медицинские организации, которые остаются работать с профилем соматических и нековидных пациентов, начинают работать с повышенной нагрузкой. Где-то идет сокращение плановой нагрузки. Вся экстренная помощь оказывается в полном объеме.

- Продолжают ли больные коронавирусом получать бесплатные лекарства?

- Если пациент с коронавирусом находится на амбулаторном лечении, то ему положены бесплатные медикаменты. Ему и всем контактным по его семье. Вообще, если есть клиника ОРЗ и подозрение на коронавирусную инфекцию, то препараты начинают выдавать еще до получения результатов лабораторных исследований.

- Губернатор отменил массовые мероприятия. Между тем планируется ИННОПРОМ-2021. Волонтеры и журналисты будут сдавать ПЦР тесты, а что на счет простых посетителей?

- В первую очередь у человека должно быть понимание, что если он плохо себя чувствует, идти не надо. Пока четкого предписания для обычного гражданина нет. Как и информации о тм, можно ли будет сделать ПЦР-тест на самой выставке. Но сегодня можно обследоваться во всех лабораториях, которые имеют соответствующую лицензию на данную процедуру.

- В рамках ИННОПРОМА-2021 подготовлена большая культурная программа. Как она будет проходить для простых посетителей?

- Ждем окончательные рекомендации от Роспотребнадзора. Но вообще речь идет о жестком контроле за посетителями: измерение температуры, ношения медицинских масок, соблюдения социальной дистанции. Вопрос ставился о том, что на выставку будут допускаться только привитые граждане. Пока он не решен.