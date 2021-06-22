Конец июня 2021 в Свердловской области будет жаркий, но дождливый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грозы, ураганы и теплая погода – такую картину на улице мы наблюдаем уже несколько дней. Еще чуть больше недели и завершится первый летний месяц. Он был жарким и почти без дождей. Уральские синоптики рассказали, как изменится погода в Свердловской области в конце июня 2021:

– Атмосферные фронты ещё не раз посетят Урал: ожидается два, кое-где три дня с кратковременным дождем. Будет умеренно тепло, во второй половине недели температура воздуха превысит на 2-3 градуса средние многолетние значения: 25 – 28 июня ожидается 23-28 градусов тепла днем и плюс 11-16 – ночью.

На неделе с 20 июня подуют северо-западные ветры.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», последняя неделя июня 2021 будет жаркой, но дождливой.

Осадки ожидаются с 22 по 26 июня. При этом дневная температура воздуха составит +22..+26 градусов, ночная температура не поднимется выше +17 градусов. Уже в выходные придет жара до +28 градусов. С 28 по 30 июня осадков не ожидается.

По прогнозу осадки ожидаются 6 дней подряд - 22, 25 и до 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным еще одного популярного сервиса прогноза погоды – Gismeteo, в Свердловской области конец июня 2021 будет дождливый с грозами. Непогода ожидается 22, 25, 27, 28, 29 и 30 июня, причем в последние два дня месяца дождя не будет, будет только гроза.

До 25 июня будет +22...+24 градуса днем и +10..+18 ночью.

Далее с 26 по 30 июня потеплеет до +26...+33 градусов. В ночное время температура составит + 20 градусов.

Поэтому, не забывайте брать с собой зонт.

МЧС напоминает, что нельзя прятаться от грозы под деревьями и в случае сильного дождя, ветра и грозы, находясь дома, необходимо закрыть окна и по возможности выключить из розеток электроприборы.

Напомним, в минувшие выходные штормовой ветер оставил без электричества 7,6 тысяч жителей Свердловской области. Подачу электроэнергии нормализовали в кратчайшие сроки.

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