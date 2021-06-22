Кассовый чек – это прошлый век

Партия «Новые люди» предлагает альтернативу привычным кассовым аппаратам Фото: Михаил ПАТЛИС

Зачастую покупка и обслуживание кассовых аппаратов становятся для малого бизнеса непосильной ношей. В результате, небольшой бизнес в России предпочитают работать «в серую». Выходом из ситуации может стать использование в качестве кассы мобильного приложения. Разговоры о внедрении технологии идут не первый год, однако министерства и ведомства не хотят брать инициативу на себя. Проводником идеи, которая поможет бизнесу экономить, станет партия «Новые люди».

Без кассовых аппаратов в России до 1 июля 2021 года может работать лишь небольшая часть самозанятых граждан. Когда речь заходит об ИП, которые оказывают услуги или продают различные товары, здесь работа без кассы практически невозможна. 1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по работе без кассовых аппаратов для ИП без сотрудников. А значит, скоро все предприниматели обязаны будут пробивать чеки – новую отсрочку налоговики предоставлять не планируют.

Современные технологии давно уже позволяют заменить кассы на мобильные приложения — по аналогии с приложением для самозанятых “Мой налог”. Это серьезно снизит издержки для бизнеса, но для этого нужна политическая воля.

Заменить кассовые аппараты на мобильные приложения предлагали еще в 2019 году Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Разрешить замену кассовых аппаратов на мобильные приложения предлагали еще в 2019 году. Инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин, но тогда дальше разговоров дело не пошло.

Попытки внедрить систему предпринимались неоднократно, но как говорят эксперты партии «Новые люди», самостоятельно браться за масштабные изменения чиновники не хотят. Чтобы снизить издержки бизнеса нужно изменить федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также ряд подзаконных актов. А для этого требуется масса межведомственных согласований.

Сейчас стоимость одного кассового аппарата колеблется от 15 до 30 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить регистрацию в налоговой и покупку программного обеспечения. Приложение «Мой налог», работа с которым избавляет предпринимателя от необходимости покупать и содержать кассу, доступна лишь небольшому числу предпринимателей, в основном, самозянятым. Да и список разрешенных видов деятельности для этой схемы невелик. Ситуация может стать еще сложнее: в России постоянно расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. Тогда торговля маркированными товарами без кассового аппарата будет совершенно невозможна.

Партия «Новые люди» предлагает в качестве альтернативы разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на мобильных телефонах. По мнению экспертов партии, это не повлечет снижения качества обслуживания людей, но снизит издержки для малого бизнеса. Внести поправки в действующие законы «Новые люди» хотят в ближайшее время.