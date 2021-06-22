В Свердловской области «ковидные» госпитали работают в 27 медицинских организациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началась третья волна коронавируса - четыре дня подряд в регионе за сутки фиксируют больше 150 новых случаев заражения. Из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации в больницах региона начали разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом и пневмониями. Всего в медучреждениях подготовили 954 места.

- Это сделано для обеспечения доступной медицинской помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, а также в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией, - отметили в оперштабе.

Дополнительные койки развернуты в Госпитале ветеранов войн и Детской горбольнице №8 Екатеринбурга, горбольнице Каменска-Уральского и первой горбольнице Нижнего Тагила, в Ревдинской, Ирбитской и Карпинской горбольнице.

В этих медучреждениях изменяется маршрутизация пациентов, однако плановую медицинскую помощь сохранят.

По данным на сегодня, 22 июня, в Свердловской области «ковидные» госпитали работают в 27 медицинских организациях.

- Оперативный штаб напоминает жителям Свердловской области о необходимости соблюдения правил эпидбезопасности (социальной дистанции, использовании защитных масок, личной гигиене, дезинфекции), рекомендует воздержаться от визитов в людные места и пройти вакцинацию, - добавили в оперштабе.

Напомним, что накануне из-за коронавируса в Свердловской области начали отменять массовые мероприятия. Так, сегодня оперштаб должен принять окончательное решение об отмене «Ночи музыки-2021».

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