Спрос на кондиционеры в мае 2021 оказался на 170% выше аналогичного периода в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара в мае в Екатеринбурге заставила горожан задуматься о том, что необходимо купить кондиционер. Лето тоже обещает порадовать жителей Среднего Урала теплой погодой, так, уже в середине июня в город вернется тридцатиградусная жара. Павел Комаров, руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в Авито, специально для «КП-Екатеринбург» рассказал, как купить кондиционер с наименьшими потерями для семейного бюджета.

СКОЛЬКО СТОИТ КОНДИЦИОНЕР

По данным Авито, спрос на кондиционеры в мае этого года оказался на 170% выше аналогичного периода в прошлом году. В связи с повышенным спросом цены в среднем выросли на 12%.

– Средняя цена кондиционера на Авито составляет 9500 рублей. С ростом спроса мы наблюдаем и рост числа предложений, которое выросло относительно прошлого года на 27% – рассказывает Павел Комаров.

В апреле и мае в Екатеринбург пришла аномальная жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИДЫ КОНДИЦИОНЕРОВ

Прежде, чем купить кондиционер в Екатеринбурге, нужно определиться, устройство будет с внешним блоком или без него. В целом кондиционеры делятся на эти две больших категории, внутри них есть свои разновидности. Оборудование с внешним блоком требует монтажа, к тому же эти громоздкие белые ящики довольно сильно портят внешний вид фасада дома (в связи с чем их установка в некоторых местах запрещена). Кондиционеры без внешнего блока проще установить, однако по соотношению цена-качество-характеристики они в целом проигрывают устройствам с внешним блоком.

Самый популярный вариант кондиционеров с внешним блоком, который чаще всего и подразумевают в быту под словом «кондиционер» – бытовые сплит-системы (в среднем 20-30 тысяч рублей). Это привычная всем белая «коробочка» на стене плюс внешний блок, который устанавливается за окном. Также можно купить кассетный кондиционер в Екатеринбурге – он более дорогой и сложный. Такие устройства устанавливают в магазинах, ресторанах и т.п. Внешне они выглядят как вентиляционные решетки на потолке, направленные вниз. Для установки тех и других необходим профессиональный монтаж, порой сопоставимый по цене с самим устройством, для кассетных плюсом нужен подвесной потолок. Кроме того, в таких кондиционерах есть фильтры, которые необходимо извлекать и чистить хотя бы раз в несколько месяцев.

Несколько особняком от других моделей климатической техники стоят настенные моноблоки. Это кондиционеры, у которых нет внешнего блока, однако для их установки необходимо проделать два отверстия в стене или оконной раме, чтобы вывести трубки для забора и вывода воздуха. При наличии инженерных навыков такой кондиционер вполне можно купить на вторичном рынке Екатеринбурга и установить самостоятельно, однако, скорее всего, он обойдется дороже новой сплит-системы. В то же время такие кондиционеры можно использовать там, где есть запрет на установку внешних блоков на фасадах домов.

Также в Екатеринбурге и других городах существуют такие разновидности кондиционеров, как напольно-потолочные, колонные и т.п. Они в основном используются для магазинов, ресторанов и офисов и стоят на порядок дороже бытовых.

КАК ВЫБРАТЬ КОНДИЦИОНЕР

Производительность кондиционеров (то есть их способность охлаждать и поддерживать комфортный микроклимат в помещении) зависит от площади помещения. Есть правило, согласно которому на 1 кв.м. должно приходиться 100 Вт холодопроизводительности (не мощности!) кондиционера – обычно эти параметры указаны в характеристиках. Например, кондиционер с холодопроизводительностью 2-2,5 кВт справится с поддержанием комфортной температуры в комнате площадью до 20 квадратных метров. Рекомендуется покупать кондиционер в Екатеринбурге таким образом, чтобы площадь помещения была примерно на 20% меньше, чем максимальная обслуживаемая площадь кондиционера, указанная в инструкции. Если в помещении находятся дополнительные источники тепла, оно на последнем этаже или на южной/солнечной стороне, необходимо увеличить запас холодопроизводительности. Этот запас стоит сделать больше, если высота потолков в помещении больше 2,5 м: ведь кондиционер охлаждает объем, а не площадь. Холодопроизводительность также может быть указана в BTU (британских тепловых единицах). 1 BTU определяется как количество тепла, которое необходимое для того, чтобы нагреть 1 фунт воды на 1 градус Фаренгейта. Чем больше BTU – тем мощнее кондиционер, однако покупать очень мощную технику для маленькой комнаты бессмысленно.

– Кроме того, важно обращать внимание на уровень шума кондиционера. В частности, оконные кондиционеры считаются слишком шумными для спальни. Для нее или детской подойдут инверторные кондиционеры, – говорит Павел Комаров.

Внешние коробки портят вид фасада дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Кассетные кондиционеры нужно проектировать на этапе чистовой отделки квартиры и установки навесного потолка, а оконные - на этапе замеров и изготовления оконных рам. К тому же последние сильно ухудшают теплоизоляцию окна, поэтому для частного дома это не лучший вариант. Остальные дают больше свободы в вопросах установки. Если вы покупаете кондиционер в Екатеринбурге для установки в загородный или частный дом, обратите внимание на мультисплит-системы. Это несколько внутренних блоков, которые подключаются к одному внешнему: таким образом, не нужно портить фасад дома большим количеством внешних блоков.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Покупая кондиционер, жители Екатеринбурга хотят, чтобы он служил долго. Для этого необходимо периодически проводить сервисное обслуживание и соблюдать правила безопасной эксплуатации. Как уже было сказано выше, раз в несколько месяцев имеет смысл чистить фильтры кондиционера. Многие владельцы этого не делают, однако в результате могут со временем появиться следующие проблемы: кондиционер «хуже холодит», «слабее дует», увеличивается шум при работе внутреннего блока, появляется неприятный запах.

Одной из причин этого может быть также не загрязнение фильтров, а утечка фреона, который используется как хладагент в подавляющем большинстве современных кондиционеров. Не стоит эксплуатировать климатическое оборудование при утечке фреона. Это приведет к перегреванию и выходу из строя компрессора и других механизмов холодильного контура. Поэтому лучше время от времени превентивно вызывать специалистов для профилактического обслуживания и чистки кондиционера (их можно найти в разделе «Услуги» на Авито). В Екатеринбурге и Свердловской области многие компании предоставляют комплексную диагностику и обслуживание кондиционеров «под ключ» за 2500 – 3000 рублей.

Комплексную диагностику и обслуживание кондиционеров можно получить за 2500 – 3000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, важно знать особенности работы кондиционера в зимний период. Большинство современных моделей имеют режим обогрева. Покупая кондиционер, важно знать, что такой режим не полезен при суровой зиме в Екатеринбурге.

– Режим обогрева работает максимум до –7 градусов Цельсия на улице, а его использование при температуре ниже –25 может быть опасным для кондиционера. Оно чревато повышенной нагрузкой на компрессор, гидравлическим ударом, замерзанием конденсата и обледенением устройства, – предупреждает эксперт Авито.