Заставят ли вакцинироваться от коронавируса работников торговли: объясняет свердловский бизнес-омбудсмен

Елена Артюх говорит, что пока документов об обязательной вакцинации работников общепита в регионе не издавали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую пятницу Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области разослало региональным предпринимателям, работающих в сферах общепита, торговли и услуг письмо, где шла речь о массовой вакцинации от коронавируса.

Этот документ сильно взволновал предпринимателей. С одной стороны – если все сотрудники поставят прививки от коронавируса, то опасность заболеть резко снизится. С другой – как заставить людей вакцинироваться?

Пока вакцинация для работников общепита - дело добровольное Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это письмо оказалось в распоряжении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, которая дала подробные пояснения по этому документу изданию «Комсомольская правда-Екатеринбург».

- В этом письме по состоянию на 21 июня нет ничего, что обязывало бы работодателей в сфере общественного питания, торговли и услуг, потребительского рынка к чему-то новому и дополнительному, - говорит Елена Артюх. – В этом письме напоминается о необходимости исполнять Указ №100 губернатора Свердловской области относительно средств индивидуальной защиты: это маски, социальная дистанция.

По словам бизнес-омбудсмена, нет ничего плохого в этом напоминании в условиях волн заболевания, ведь угроза пандемии никуда не исчезла.

- Вторая часть письма касается настойчивого разъяснения возможности привиться, о необходимости сделать. Сейчас это пока еще возможность и право. Никаких решений в Свердловской области пока еще не принято, - говорит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. – Следующая часть письма касается информации о том, что в регионе рассматривается проект нормативно-правового акта о введении ограничений для предприятий общественного питания в случае, если процент привитых будет меньше 100%.

По словам Елены Артюх, все решения относительно обязательности прививки с точки зрения определения групп граждан, занятых в той или иной сфере, это прерогатива главного санитарного врача по Свердловской области.

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- На сегодняшний день постановления главного санитарного врача региона не существует. Я думаю, что в ближайшие дни станет понятно по динамике. Не исключаю, что могут быть приняты решения относительно обязательной вакцинации тех или иных групп граждан, работающих в сферах обслуживания и торговли. При этом будут учтены права граждан с точки зрения охраны здоровья, - говорит бизнес-омбудсмен по Свердловской области. – Надеюсь, что люди воспримут эту информацию осознанно, и какое-то количество людей примет решение о вакцинации, чтобы не подвергать риску себя и своих близких.

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