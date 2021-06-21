Каникулы с пользой: Старичок-Газовичок собрал юных друзей

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

18 июня 2021 г. в здании центра ассоциации «Особые люди» на ул. Малышева, 6 АО «Екатеринбурггаз» провело необычное мероприятие для детей Екатеринбурга. В гости юных горожан позвал Старичок-Газовичок – бессменный талисман компании «Екатеринбурггаз».

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

В ходе творческого мастер-класса школьники и воспитанники детских садов самостоятельно сделали кружки и значки. Изображения для будущих шедевров дети также нарисовали сами. Кроме мастер-класса дети поучаствовали в конкурсах и съемке телепередачи, где ребятам предложили ответить на простые вопросы о газе.

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

После увлекательных занятий участников ждал вкусный сюрприз: чаепитие с мегапиццей и пятикилограммовым тортом. Все дети получили подарки, которые сделали своими руками. В конце встречи гости не хотели отпускать «хозяина» мероприятия: каждый хотел сделать на память фотографию со Старичком-Газовичком.

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

- Как здорово, что мы успели записаться на такое интересное мероприятие! Дочь мне потом столько всего рассказывала: как она сама сделала кружку и значок, как узнала много всего нового, чего в школе не расскажут. Столько положительных эмоций! Нам очень понравилось, будем следить за новыми событиями, – рассказала мама одной из участниц мастер-класса Анастасия Ярмиева.

- Какая классная детская тусовка! Три часа веселья. Даже успели дать первое настоящее интервью и сделать себе сувениры. Теперь дети будут пить воду, и любоваться своими творениями. Спасибо, «Екатеринбурггаз», за приглашение и такую классную вечеринку! – написала на своей странице в Instagram мама участников Гузалина Трубникова.

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

Все лето АО «Екатеринбурггаз» проводит профилактическую кампанию для юных екатеринбуржцев. В школах уже прошли уроки безопасности, а в Железнодорожном районе «отгремел» праздник к Международному дню защиты детей и прошел седьмой по счету конкурс детских рисунков «Безопасный газ – для нас!» На очереди – квесты «Битва за газ» в летних пришкольных лагерях уральской столицы.