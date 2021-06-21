Детское кресло вылетело через лобовое: подробности пьяной аварии в Полевском, где пострадал 9-летний ребенок

Машина съехала в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На дороге между Екатеринбургом и Полевским накануне вечером произошла авария, попавшая в поле зрения видеорегистратора, на одной из ехавших рядом машин. Иномарка «Рено», которой управляла 45-летняя женщина, съехала с дороги в правый кювет, после чего опрокинулась. В машине кроме нее были ее муж и девятилетний сын.

- В результате ДТП сама женщина получила травмы в виде сотрясения головного мозга и перелом ребра, ее муж получил травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга, а также перелома свода основания черепа. В момент ДТП он вылетел из автомобиля через лобовое стекло. Сейчас он находится в реанимации, - уточняют в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

Детское кресло не было пристегнуто ремнем безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сын женщины также получил травмы головы, резаную рану руки и ушибы. В ГИБДД отмечают, что ребенка перевозили в детском кресле, не зафиксировав в нем ремнями безопасности. Причем само кресло тоже не было пристегнуто – в момент аварии оно просто вылетело из машины. По словам очевидцев, первыми оказавшихся на месте аварии, женщина была пьяна.

- Все пострадавшие с места ДТП госпитализированы, - добавляют в ведомстве. - Сотрудниками ГИБДД установлено, что женщина-водитель имеет стаж управления 16 лет. Ранее за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекалась.