Электроснабжение в домах 50 тысяч уральцев восстановлено

Повреждения зафиксировали на 33 линиях электрпередач Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение всех 50 тысяч потребителей, оставшихся без света в воскресенье, 20 июня, из-за аварии.

Повреждения из-за ураганного ветра с порывами до 27 метров в секунду зафиксировали на 33 ЛЭП, отключились 236 трансформаторных подстанций. На линии электропередач падали ветки и деревья.

- Работы по ликвидации последствий непогоды велись в 18 ГО, включая Алапаевск, Арамиль, Нижний Тагил, Первоуральск, Асбест, Верхнюю Пышму, Артемовский и другие населенные пункты, - рассказывают в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

К 21 часу 20 июня свет вернулся в дома 20 400 жителей Свердловской области. В пяти муниципальных образованиях ремонтные работы продолжались до глубокой ночи.

В понедельник энергетики продолжают устранять последствия стихии, ожидаются краткосрочные отключения света, чтобы переключить дома с резервной схемы питания на основную.