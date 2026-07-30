Иван нашел родную маму и сестру спустя 60 лет после разлуки Фото: читатель «КП».

– У меня никогда не было родственников. А три года назад они появились… Ждал я этого 60 лет, – говорит Иван Тибенков.

Сейчас каждое лето он приезжает в небольшой поселок Сарана в Свердловской области, где его ждут мама и сестра. Они разговаривают, вспоминают прошлое, фотографируются вместе и стараются наверстать то время, которое когда-то было потеряно. Еще несколько лет назад Иван даже не мог представить, что однажды сможет просто сказать: «Мама, я еду к тебе в гости».

В 1962 году родная мать оставила 5-летнего Ваню на вокзале в Адлере с пакетом конфет и запиской, в которой было имя, фамилия мальчика и дата рождения. Так Иван попал в детский дом и большую часть жизни прожил без родных людей рядом. Но в 2023 году его неожиданно отыскали родные мать и сестра. Спустя три года после судьбоносной встречи «КП-Екатеринбург» узнала, как сегодня живут родственники, которые воссоединились спустя 60 лет.

Одна из немногих детских фотографий Ивана Фото: читатель «КП».

ДАЛА В РУКИ ПАКЕТ С КОНФЕТАМИ И УЕХАЛА

Матери Ивана Наталье Галяминой сегодня 96 лет. Родилась она в поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области. Здесь она встретила своего будущего мужа Семена. Ваня родился у них в 1957 году, а спустя четыре года на свет появилась дочь Татьяна. Жизнь у семьи складывалась непросто. Денег не хватало, муж часто выпивал, а забота о двух детях практически полностью легла на плечи Натальи.

– Жили мы бедно, даже носить было нечего. Моя сестра уехала в Гагры, сказала, что там тепло, хорошо и работа есть. Я тоже решилась поехать. Устроилась в строительную бригаду, но с детьми было тяжело: там не было детского сада. Пришлось нанять пожилую сиделку. С Таней она еще справлялась, а вот с Ваней – нет. Один раз он прибежал ко мне на работу, прораб был очень зол, – вспоминает Наталья Егоровна. – Я была в безвыходном положении, и сестра посоветовала оставить Ваню на вокзале. Там его бы заметили и направили в детский дом.

Татьяна и Наталья Егоровна Фото: читатель «КП».

В сентябре 1962 года Наталья Егоровна привезла пятилетнего сына на вокзал в Адлере. Перед этим она купила ему пакет конфет – почти на последние деньги. В карман рубашки положила записку с именем ребенка и датой рождения.

– А Ваня так обрадовался, что я ему конфеты купила. Сидел довольный. Я сказала ему: «Сиди и жди меня», а сама села на автобус и уехала, – вспоминает Наталья Егоровна.

Маленький мальчик верил, что мама просто ненадолго ушла и обязательно вернется. В течение дня к нему подходили милиционеры, но Ваня отвечал одно и то же: мама скоро придет. Он продолжал ждать ее до самого вечера, пока его наконец не забрали в отделение. Через несколько дней женщине пришло письмо о том, что сын находится в одном из детских домов Краснодарского края.

Когда спустя время финансовое положение Натальи улучшилось, она попыталась вернуть ребенка. Но по указанному адресу детского дома уже не оказалось. В течение нескольких лет женщина продолжала поиски сына, которые не приносили никакого результата. Даже после возвращения на Урал, в родной поселок, она помнила про маленького Ваню.

«Я ВСЕ РАВНО ЖДАЛ, ЧТО МАМА НАЙДЕТ И ЗАБЕРЕТ»

Ивана отправили в детский дом в Батуми. Там он прожил до 16 лет. Все это время парень верил, что мама вернется за ним...

- В детдоме меня тогда спросили, как меня зовут. Я сказал, что Ваня. А в записке мама написала другое имя - Виктор. Дату рождения тоже поменяли. Родился я 24 июля, а в документах стоит 17 июня, - рассказывает Иван Тибенков. – Меня даже несколько раз хотели усыновить. Но я понимал, что не смогу принять новых родителей, потому что мама – одна. Я все равно ждал.

Шли годы, Иван вырос, переехал в город Урень, что в Нижегородской области. Долгое время работал вахтами в Москве в сфере строительства. Встретил женщину, женился. Со временем появились дети, внуки. Но все это время его волновал вопрос: кто он и откуда.

Иван увидел обращение матери и решил отозваться на него. Фото: "Жди меня"

В 2023 году Наталья Егоровна обратилась в программу «Жди меня». Она рассказала свою историю и попросила прощения у сына. Когда Иван увидел выпуск, он сразу узнал себя на детской фотографии:

- Сначала посмотрел на снимок и понял, что это я. Потом увидел предполагаемую маму и заметил, что мы похожи. Решил откликнуться, - вспоминает Иван. В тот же вечер удалось найти телефон сестры Татьяны. Мы созвонились.

В марте Иван отправился на встречу. Из Уреня он поехал поездом до Екатеринбурга, затем добрался до Красноуфимска, где купил для мамы цветы. Всю дорогу он очень переживал, как и Наталья Егоровна. Женщина боялась, что родной сын ненавидит ее и даже не обнимет при встрече, но все получилось иначе. Когда Иван зашел в дом, Наталья Егоровна внимательно осмотрела его, пытаясь найти знакомые черты. А потом она заметила родинку на левой щеке и поняла, что это ее Ваня. Они обнялись и долго разговаривали.

Первая за долгое время встреча Ивана и его мамы. Фото: "Жди меня"

А КАК СЕЙЧАС?

С того дня прошло уже больше трех лет. Теперь мужчина каждое лето приезжает в Сарану – в место, где он родился и спустя 60 лет заново обрел семью. Обычно он остается на несколько недель: живет у мамы, помогает ей, разговаривает с ней о прошлом. Сейчас Наталье Егоровне уже почти 96 лет, она плохо видит и слышит.

– Только скажешь ей, что Ваня приедет, она сразу оживает. Начинает спрашивать: «А какое сегодня число? Сколько осталось ждать?», может заплакать от счастья, – рассказывает сестра Ивана Татьяна. – Мама говорит: «Я дожила до встречи с ним, теперь еще с силами нужно собраться, чтобы с Ваней время провести».

Иван и Татьяна сейчас Фото: читатель «КП».

В остальное время родственники общаются по телефону. Татьяна помогает брату, поддерживает связь с ним. Переезжать на Урал мужчина не планирует. Говорит, что привык к своей жизни в Нижегородской области, где у него есть свой дом и привычный круг общения, но каждый год он с удовольствием приезжает к матери.

- Теперь я знаю, что где-то есть родные люди. Я знаю свою Родину, кто я, откуда. Показываю друзьям из Нижнего Новгорода фотографии Урала. Рассказываю про природу и место, где я родился, - делится Иван. Честно скажу, что я сейчас стараюсь выработать какие-то родственные чувства. Я никогда этого не испытывал! Со временем они начинают появляться.

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