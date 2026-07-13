Билайн расширил зону покрытия на оживлённых магистралях и запустил 4G в отдалённых сёлах Свердловской области

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Билайн продолжает планомерное развитие мобильной сети в Свердловской области. Работы по запуску нового оборудования и увеличению возможностей уже действующих объектов связи охватили не только центральную часть крупных городов, но и оживлённые магистрали, и малые населённые пункты. В результате удалось значительно повысить качество голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета для жителей и гостей региона.

В числе городов, где покрытие 4G*-интернетом стало шире, — Екатеринбург, Нижние Серги, Красноуральск, Кушва, Реж, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Богданович, Арамиль, Верхний Тагил, Артемовский, Березовский, Верхняя Салда, Асбест и Заречный.

Особое внимание инженеры Билайна уделили микрорайонам с плотной застройкой и новым жилым комплексам. В Екатеринбурге увеличена ёмкость сети на Старой Сортировке и в районе Новосинарского бульвара — это обеспечивает стабильную связь 4G в ЖК «Новокольцовский» и близлежащих садовых сообществах. Улучшения в работе мобильных сервисов могут почувствовать и автомобилисты на Чусовском тракте.

В Нижних Сергах связь стала надёжнее на улице Ленина, в том числе на территории краеведческого музея. В Кушве оборудование модернизировали на 173-м километре Серовского тракта, в Верхней Пышме — в Северном районе и посёлке Исеть, а в Березовском — в Новоберёзовском микрорайоне. Расширение сети в этих локациях позволяет клиентам оператора комфортно пользоваться мобильным интернетом. Соединение остаётся стабильным даже в периоды пиковых нагрузок, что особенно важно для удалённой работы, онлайн-обучения и повседневных задач.

Кроме того, Билайн усилил связь на социально значимых и инфраструктурных объектах. Например, в Верхнем Тагиле теперь стабильный мобильный интернет доступен на Верхнетагильской птицефабрике. Значительное улучшение сети произошло и в садоводческих некоммерческих товариществах — работы затронули СНТ в пригороде Екатеринбурга и в районе Режа, Верхней Салды и Богдановича, что особенно актуально в разгар дачного сезона.

Увеличение 4G-покрытия затронуло не только города, но и посёлки городского типа, среди которых Верхние Серги и Малышева, а также сёла и деревни Лая, Черемхово, Покровское, Петрокаменское, Косулино, Черноисточинск и Шипицына. В селе Никитино Верхнесалдинского района и в деревне Прищаново Богдановичского района высокоскоростной мобильный интернет появился впервые — ранее стабильное 4G-покрытие здесь отсутствовало. Благодаря этому жители малонаселённых пунктов получили доступ к современным цифровым сервисам.

Антон Антонов, директор Екатеринбургского отделения Билайна:

- Мы постоянно мониторим потребление трафика и видим, как растёт спрос на качественную связь не только в мегаполисах, но и в малых городах, на трассах и в промышленных зонах. Наша цель — чтобы жители Свердловской области, независимо от места нахождения, могли общаться с близкими и делиться впечатлениями в социальных сетях, заказывать товары и услуги в интернете, пользоваться навигацией во время поездок. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры на этих территориях — это не только про комфорт, но и про равные возможности для жизни, работы и отдыха. Мы будем и дальше непрерывно развивать сеть, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

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