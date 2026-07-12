«Жертва материала». Шахматная партия ЛДПР

Фото: Пресс-служба ЛДПР Екатеринбурга

Есть в шахматах такой прием — жертва материала. Гроссмейстер сознательно отказывается от фигуры, чтобы получить более выгодную позицию и в итоге выиграть партию. На первый взгляд решение выглядит нелогичным, но именно оно часто становится ключом к победе. Похоже, похожую комбинацию сегодня разыгрывает и свердловское отделение ЛДПР.

Главной неожиданностью 79-й конференции регионального отделения ЛДПР стала не первая тройка кандидатов, а фамилия, которой в ней не оказалось. Руководитель регионального отделения Александр Каптюг на этот раз будет баллотироваться в Законодательное собрание области по Асбестовской территориальной группе. Такое решение сразу породило множество слухов и домыслов. Одни увидели в нем признак изменения внутрипартийного баланса, другие предположили, что опытного регионального политика решили отодвинуть на второй план, а то и вовсе оставить без мандата, кто-то даже посулил «закат политической карьеры». Однако сама конфигурация списка кандидатов от партии позволяет взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможно, речь идет не о кадровом конфликте, а о сознательной политической комбинации?

Итак, список сформирован. Общеобластную тройку возглавил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Вторым номером стал Андрей Бургарт, который одновременно является кандидатом от Свердловской области в Госдуму. Третьим — ветеран специальной военной операции, предприниматель Владимир Кузнецов.

Отсутствие в тройке руководителя регионального отделения Александра Каптюга действительно выглядит странно. Однако никакой политической драмы, судя по всему, не произошло. В партии это объясняют не следствием аппаратных решений, а частью новой кадровой стратегии. Если продолжить шахматную аналогию, то ЛДПР словно разменяла дебютную инициативу на позиционное преимущество.

В шахматах далеко не всегда первой в атаку идет самая сильная фигура. Иногда опытную ладью сознательно оставляют контролировать открытый фланг, а вперед выводят слона, чтобы изменить рисунок партии и открыть новые линии атаки. Каптюг уступил место в «шапке» списка участнику СВО Владимиру Кузнецову, который только начинает политическую карьеру и еще не обладает достаточной узнаваемостью, и как следствие большим политическим весом. Сам же руководитель свердловского реготделения баллотируется по Асбестовской территориальной группе, где давно работает и хорошо известен избирателям. Выглядит это скорее не как потеря сильной фигуры, а как ее перевод на участок доски, где она может принести команде максимальный результат. Логично, что «в поле» у Каптюга больше шансов заполучить мандат, чем у Кузнецова.

Если бы речь действительно шла о понижении политического веса Александра Каптюга, трудно было бы объяснить, почему именно ему доверили одну из ключевых территориальных групп и почему куратор Уральского отделения Андрей Бургарт публично заявляет о расчете на его победу:

- Мы искренне верим в возможность Александра Николаевича, даже не находясь в тройке, обладая колоссальным опытом и поддержкой наших однопартийцев, избраться. Решение было принято всем недоброжелателям назло, и, как показывают практика и политическая обстановка, инфовбросы [о будущем Каптюга] идут от других партий, мы на правильном пути, - отметил на конференции Андрей Бургарт.

При этом появление Владимира Кузнецова в первой тройке выглядит не случайностью, а частью общей стратегии обновления. Коренной свердловчанин, предприниматель, участник СВО и многодетный отец, он представляет новое поколение кандидатов ЛДПР. В центре его повестки — поддержка семей, помощь участникам СВО и их близким, развитие предпринимательства, создание рабочих мест и модернизация транспортной инфраструктуры.

Фактически ЛДПР показывает новую модель партийной команды. Опытные политики остаются на ключевых направлениях и идут в конкурентную борьбу в округах, а общеобластной список пополняют новые лица, уже имеющие авторитет за пределами политики. Пока рано говорить, насколько эта новая конфигурация окажется успешной на выборах в Законодательное собрание Свердловской области. Это покажет сентябрь. Но, по словам представителей ЛДПР, взять в этом избирательном цикле они планируют не два мандата, как в кампании 2021 года, а не менее четырех.

Такой подход для современной свердловской политики уже выглядит довольно нестандартно. Хотя бы поэтому за ЛДПР в этом сезоне будет интересно наблюдать.