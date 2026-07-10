Поможем сделать праздник: собираем школьные принадлежности ко Дню знаний для детей в зоне СВО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
До 10 августа 2026 года Общероссийский Народный фронт в Свердловской области проводит специальный сбор проекта «Все для Победы!», приуроченный ко Дню знаний.
В рамках этой инициативы неравнодушные жители региона совместно с Народным фронтом собирают и закупают школьные принадлежности, одежду и инвентарь для детей, проживающих на территории СВО и в приграничных районах.
Основная цель сбора – обеспечить детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, всем необходимым для успешной учебы. В середине августа собранные вещи будут отправлены адресатам, а в преддверии праздника представители Народного фронта вручат гуманитарную помощь нашим юным соотечественникам.
Вы можете поддержать инициативу, передав вещи в исполком ОНФ в Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9. Для связи доступен телефон: 8 (343) 227-45-55. Также вы можете принять финансовое участие, чтобы помочь закупить идентичные наборы для детей.
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Список необходимых вещей, которые можно передать:
- Канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, краски)
- Пеналы и рюкзаки
- Спортивная одежда и обувь
- Школьная форма
- Книги и учебные пособия
– Мы не первый год проводим эту акцию и знаем: такая поддержка имеет огромное значение, – сказал Вадим Савин, руководитель регионального штаба ОНФ в Свердловской области.
Вместе поддержим детей и поможем им начать учебный год с необходимыми принадлежностями и хорошим настроением!