Поможем сделать праздник: собираем школьные принадлежности ко Дню знаний для детей в зоне СВО

Вместе поддержим детей и поможем им начать учебный год с необходимыми принадлежностями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 10 августа 2026 года Общероссийский Народный фронт в Свердловской области проводит специальный сбор проекта «Все для Победы!», приуроченный ко Дню знаний.

В рамках этой инициативы неравнодушные жители региона совместно с Народным фронтом собирают и закупают школьные принадлежности, одежду и инвентарь для детей, проживающих на территории СВО и в приграничных районах.

Основная цель сбора – обеспечить детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, всем необходимым для успешной учебы. В середине августа собранные вещи будут отправлены адресатам, а в преддверии праздника представители Народного фронта вручат гуманитарную помощь нашим юным соотечественникам.

Вы можете поддержать инициативу, передав вещи в исполком ОНФ в Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9. Для связи доступен телефон: 8 (343) 227-45-55. Также вы можете принять финансовое участие, чтобы помочь закупить идентичные наборы для детей.

Вы можете поддержать инициативу, передав вещи в исполком ОНФ в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Список необходимых вещей, которые можно передать:

- Канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, краски)

- Пеналы и рюкзаки

- Спортивная одежда и обувь

- Школьная форма

- Книги и учебные пособия

– Мы не первый год проводим эту акцию и знаем: такая поддержка имеет огромное значение, – сказал Вадим Савин, руководитель регионального штаба ОНФ в Свердловской области.

Вместе поддержим детей и поможем им начать учебный год с необходимыми принадлежностями и хорошим настроением!