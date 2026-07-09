Настоящая кокетка: выдра-невеста приехала в Екатеринбургский зоопарк в поисках мужа

Знакомство Рэя и Бэрри напоминает романтическую комедию. Фото: Екатеринбургский зоопарк

А вы когда-нибудь наблюдали, как флиртуют речные выдры? Если нет, то вам пора посетить Екатеринбургский зоопарк. Там как раз происходит знакомство Рэя с невестой. Самка и самец пока живут в разных вольерах – Бэрри всего годик и приехала она к нам из Новосибирского зоопарка.

- Знакомство Рэя и Бэрри напоминает романтическую комедию, - рассказывают в Екатеринбургском зоопарке. – Бэрри обожает дразнить соседа: подплывает к его вольеру, щебечет что-то по-своему, хвастается обедом или просто строит глазки, а как только он решается подойти познакомиться — соседка тут же делает изящный шаг назад и стремительно уплывает. Настоящая кокетка!

Прежде чем соединять парочку, самке надо освоиться на новом месте. Но судя по ее игривому поведению, чувствует она себя хорошо. Лакомится горбушей, салакой и курочкой. За сутки съедает около килограмма рыбы. В естественной среде в ее рацион входят и лягушки, и птицы.

Живут выдры, как правило, в реках с омутами. Выбирают места, где много различных укрытий, есть пещеры или заросли.

- Выдры — животные территориальные. Одна выдра летом может контролировать участок реки длиной от 2 до 18 км и около 100 м вглубь прибрежной зоны. Зверек любит ходить по одним и тем же местам и тропам, которыми пользуется из года в год, - добавляют в зоопарке.

.А вот в зоопарке Бэрри и Рэй живут в комплексе вольеров «Восточные». Можно найти их там и понаблюдать, как развиваются их отношения.