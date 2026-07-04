Молодой человек открыл стрельбу "по-приколу". Фото: скриншот видео

В конце июня в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по общественному транспорту. Инцидент произошел в микрорайоне Солнечный. В качестве снарядов дебошир использовал 9-миллиметровые металлические шарики. В итоге были повреждены четыре автобуса, три автомобиля, а также пострадал 56-летний пассажир транспорта. Шарик попал ему в туловище.

Силовикам удалось задержать хулигана. Им оказался 21-летний Даниил Баяндин. Молодой человек ранее не был судим, работает электриком. В этот день парень находился на квартире у своих родственников, и ему стало скучно. Поэтому он решил открыть стрельбу. В пресс-группе УМВД по Екатеринбурге сообщали, что во время задержания у молодого человека изъяли спортинвентарь, из которого и велась стрельба, а также те самые металлические шарики.

Стрелка по автобусам задержали в Екатеринбурге. Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В качестве патронов парень использовал металлические шарики. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Стрелял «по-приколу», просто по проезжей части. Я видел, что автобус пустой. Я не предполагал, что могу кому-то причинить вред, - говорил во время допроса Баяндин.

Молодому человеку предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (2 часть 213 статьи УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (2 часть 167 статьи УК РФ). По данным статьям ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Молодой человек ранил пассажира автобуса. Фото: Екатеринбург.Главное

4 июля Чкаловский райсуд избрал для молодого человека меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Баяндина в СИЗО. Там он пробудет минимум до 24 августа.