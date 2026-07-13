Страховая компания «СОГАЗ-Мед» информирует: сделайте первый шаг к рождению здорового малыша — проверьте репродуктивное здоровье по ОМС!

Сделайте первый шаг к рождению здорового малыша — проверьте репродуктивное здоровье по ОМС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подробнее о том, какие обследования входят в перечень профилактических мероприятий и как их пройти, вас могут бесплатно проконсультировать представители страховой компании «СОГАЗ-Мед». Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Мечтаете о ребёнке? Хотите быть уверены, что ваше здоровье не станет преградой на пути к родительскому счастью? Хорошая новость: мужчины и женщины от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Эксперты компании «СОГАЗ Мед» расскажут, как воспользоваться этой возможностью.

Зачем?

Многие заболевания, в том числе передающиеся половым путём, долгое время не дают о себе знать — но именно они нередко становятся причиной сложностей с зачатием. Оценка репродуктивного здоровья по ОМС помогает найти проблему на ранней стадии, когда справиться с ней проще всего. Позаботившись о здоровье заранее, вы существенно повышаете шансы на благополучную беременность и рождение здорового малыша. Не откладывайте заботу о будущем — начните уже сегодня!

Оценку репродуктивного здоровья женщин проводят в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога поликлинических отделений, мужчины проходят обследования у уролога в поликлиниках.

Как пройти?

Заранее свяжитесь со своей поликлиникой, выберите удобное время и запишитесь на прием. В день посещения возьмите с собой полис ОМС и паспорт. Рекомендуем на обследования прийти утром, не завтракая, т.к. анализы крови сдают натощак.

Помните: отсутствие нужного специалиста или оборудования в вашей поликлинике — не повод отказываться от обследования. Медучреждение обязано организовать все необходимые исследования: либо привлечь нужных врачей, либо направить материалы в другую клинику. Вас обязательно проинформируют о дате и времени приёма. Не можете получить назначенные обследования по ОМС? Это не законно. Не миритесь с этим! Действуйте: позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Что вас ждёт: два этапа — и полная картина здоровья

Оценка репродуктивного здоровья проходит в два этапа. Список обследований, анализов и консультаций для женщин и мужчин разный.

На первом этапе ставят предварительный диагноз, который потом подтверждают или опровергают дальнейшими исследованиями. Их проводят на втором этапе при наличии показаний. Врач выдаст вам нужное направление.

Для женщин (18–49 лет)

1 й этап: осмотр акушера гинеколога, пальпация молочных желёз, осмотр шейки матки с забором материала, микроскопическое и цитологическое исследования мазков (частота — по возрасту), ПЦР тест на инфекции (для 18–29 лет).

2 й этап (при показаниях): УЗИ молочных желёз и органов малого таза, ПЦР исследования (для 30–49 лет), повторный приём с консультацией. Определение ДНК ВПЧ и жидкостная цитология (1 раз в 5 лет, 21–49 лет).

Для мужчин

1 й этап: анкетирование и осмотр уролога (или хирурга с профильной подготовкой).

2 й этап (при показаниях): спермограмма, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, ПЦР тест на инфекции, повторный приём врача.

Ваш помощник в планировании семьи: проект «PRO.Рождение»

В помощь тем, кто планирует стать родителями, компания «СОГАЗ-Мед» создала проект «PRO.Рождение». Он рассказывает о возможностях, предоставляемых по полису ОМС будущим мамам и папам. Информация удобно сгруппирована по разделам: планирование беременности, беременность и ЭКО. «PRO.Рождение» содержит полезные сведения о том, как проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации, что входит в план обследований до и после родов, как получить направление на ЭКО, а также ответы на множество вопросов, которыми задаются будущие родители.

Помощники пациентов в системе ОМС

Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Есть вопросы о системе ОМС или столкнулись с нарушениями: отказом в медпомощи по ОМС, затягиванием сроков обследования или намеками на платные услуги? Помните, что полис ОМС — это не просто документ для поликлиники, а также реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании вам помогут. Бесплатно разберутся в ситуации и добьются положенного по закону лечения. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

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