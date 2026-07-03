Металлические шарики, которым парень обстрелял автобус, нашли на месте преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 21-летнего парня, который расстрелял несколько пассажирских автобусов и автомобилей в микрорайоне Солнечном. Инцидент произошел в конце июня 2026 года. Парень, находясь в квартире у родственников на улице Лучистой, несколько раз выстрелил из спортивного инвентаря. Его снарядами стали 9 миллиметровые металлические шарики, которые он купил заранее.

– Было повреждено четыре автобуса, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию и двум коммерческим организациям, а также три частных машины, которым причинён значительный ущерб. Кроме того, в результате выстрелов пострадал один пассажир автобуса – 51-летний мужчина, получивший ранение в область туловища, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Стрелка по автобусам задержали в Екатеринбурге. Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В течение недели оперуполномоченные угрозыска и следователи СКР искали парня в частном секторе, и по итогу работы им удалось задержать хулигана. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, задержанным оказался ранее не судимый парень. При задержании у него изъяли оружие и пакетик с 9-миллиметровыми шариками. В последствие такие же шарики нашли на месте преступления.

Как объяснил на допросе задержанный, он стрелял «по приколу». Ему стало скучно, и он решил пострелять по проезжей части. С его слов, проезжающие автобусы были пустые, и он не думал, что может причинить кому-то вред.

Парню предъявили обвинения в совершении преступлений по части 3 статьи 30, пунктов «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц», по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба».

В ближайшее время следователи заявят ходатайство об избрании хулигану меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.