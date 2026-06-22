Авария произошла 20 июня. Фото: соцсети/Госавтоинспекция Свердловской области

Страшная авария, произошедшая утром 20 июня в Свердловской области, унесла жизни троих человек. Напомним, водитель Kia Ceed выехал на дорогу Ивдель – граница ХМАО-Югры. На 2-м километре подъезда к поселку Пелым мужчина попытался обогнать грузовик, однако не справился с управлением и вылетел в кювет.

Судя по видео, водитель ехал на огромной скорости. Иномарка, съехав с дороги, несколько раз перевернулась в воздухе. Кадры публикует группа «Екатеринбург-Серов».

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- Установлено, что водитель имел стаж управления транспортными средствами 26 лет. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз, - ранее сообщали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В этот момент в салоне находились две пассажирки. Водитель и женщины скончались на месте до прибытия скорой помощи. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в аварии погибли 39-летние Ирина С., Наталья С. и 46-летний Денис Л. Об этом нам рассказали жители Пелыма.

- Ирина одна воспитывала двоих сыновей. Ее муж погиб пару лет назад. Теперь детки остались сиротами, - поделились с «КП-Екатеринбург» местные жители. - Мы до сих пор все в шоке. Говорят, что Ирина просто поехала кататься с подругой Натальей. А за рулем был ее мужчина - Денис. Сам он не из Пелыма.

Ирина одна воспитывала двоих сыновей. Фото: соцсети

Местные жители уточнили, что в момент аварии водитель был пьян. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, женщины сидели на переднем и заднем пассажирских сиденьях. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.