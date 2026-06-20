Испугался ответственности и сбежал: в Алапаевском районе 19-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода

Парень сбежал с места ДТП, но через 5 часов сам пришел в полицию. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Алапаевском районе 19-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Трагедия произошла ночью 20 июня на 70-м километре трассы Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское.

По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» ехал со стороны села Болотовское. В условиях плохой видимости он сбил пешехода, который шел по правой стороне проезжей части в попутном направлении.

С места ДТП парень ушел пешком, оставив машину. Очевидец сообщил о произошедшем в дежурную часть ОВД, после чего водителя объявили в розыск. Но долго искать его не пришлось – через пять часов парень сам прибыл в отдел полиции.

– В результате происшествия пешеход – 49-летняя жительница поселка Махнёво, от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что водитель – житель поселка Махнево, водительского удостоверения у него нет. Парень пояснил, что после наезда на пешехода испугался ответственности и покинул место ДТП на другой машине, но позже все равно сдался полиции. С его слов, он не заметил пешехода, так как было темно. Сначала водитель подумал, что сбил собаку, а когда увидел женщину, то испугался.

На парня завели несколько административных дел за управление незарегистрированным автомобилем, за отсутствие страховки и за тонировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.