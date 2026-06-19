Силовики накрыли нарколабораторию юриста из Екатеринбурга

Нарколаборатория располагалась в Белоярском районе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из частных домов Белоярского района сотрудники ФСБ и полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. В ее создании подозревают 54-летнего юриста из Екатеринбурга. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержание проходило по итогам тщательной разработки после получения оперативных данных о наркотрафике в этом жилом секторе. Установлено, что точка работала с ноября 2025 года.

- Фигурант возбужденного полицией уголовного дела специально купил старенький дом, чтобы он меньше привлекал внимание односельчан. Мужчина лично осуществлял полный цикл производства синтетического вещества. Изготовленный товар оптом реализовывался через тайники в лесопарках, - рассказал Валерий Горелых. - Ранее не судимый хозяин злачного объекта, юрист по образованию, взят под стражу. Ведется расследование, - отметил полковник Горелых.

По его словам, полицейские на месте изъяли 22, 9 килограмма синтетического наркотика, 400 литров прекурсоров, а также прочее лабораторное оборудование.

Полковник Горелых рассказал, что в 2025 году от передозировок наркотическими веществами скончались 412 человек. В большинстве своем, это мужчины в возрасте старше 30 лет.

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