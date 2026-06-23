В уральских вузах стартовала приемная кампания

Фото: Технический университет УГМК

Один из крупнейших негосударственных вузов страны вновь открыл свои двери для абитуриентов. Об этом мы поговорили с директором Технического университета УГМК Вячеславом Лапиным.

По словам Лапина, в университете готовят специалистов для горно-металлургического комплекса, а также для других отраслей промышленности. Среди выпускников уральского вуза — инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, работающие на ведущих предприятиях России.

- Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью, занятия ведут действующие специалисты отрасли, а студенты проходят практику на ведущих предприятиях, - говорит директор вуза.

Фото: Технический университет УГМК

По его словам, в этом году студенты пойдут на направления горное дело, металлургия, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, технологические машины и оборудование, информатика и вычислительная техника, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, экономика и другие.

- Сегодня для выпускников школ и их родителей настала нервная пора, ведь нужно принять решение не просто выбрать вуз, а фактически спланировать свою будущую жизнь, карьеру, достаток и гарантии надежности этого будущего. И я бы посоветовал учитывать то, что именно инженерные профессии вновь становятся одними из самых востребованных в стране, — отметил Вячеслав Лапин.

Кстати, в этом году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX — это наивысшая позиция среди всех негосударственных технических вузов. Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества.