Расчленили и спрятали в чемодане: кого спустя 23 года обвинили в жестоком убийстве екатеринбурженки

Сергей Киреев и Ирина Трушкова были задержаны в феврале 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 40-летней Татьяны Кац. Останки женщины были обнаружены утром 28 апреля 2003 года. Расчлененное тело Татьяны лежало в чемодане, который оставили посреди детской площадки в Асбестовском переулке.

Голова, руки и ноги были сложены в белую тряпку. Оперуполномоченные милиции быстро установили личность убитой и предполагаемого убийцу. В федеральный розыск был объявлен знакомый Татьяны – Владимир Киреев.

Как оказалось, действовал он вместе с двумя подельниками: Денисом Погулко и Ириной Трушковой.

– С целью сокрытия своей причастности к содеянному сообщники расчленили тело потерпевшей, после чего его фрагменты разбросали в ряде мест на территории Екатеринбурга, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По данным «КП-Екатеринбург», Владимира Киреева задержали в феврале 2026 года в Балашихе. Мужчина вел обычный образ жизни, работал менеджером по продажам. Ему и соучастникам предъявили обвинение п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

– Задержания проводились в трех субъектах нашей страны - в Екатеринбурге, Самаре и Московской области. Фигуранты были крайне удивлены, когда за ними явились екатеринбургские оперативники. Один из задержанных даже предположил, что полиции стали известны его «грехи», связанные с совершенными им ранее квартирными кражами, – рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Ирину Трушкову задержали по месту жительства на улице Луначарского Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В суде выяснилось, что уголовное дело в отношении Дениса Погулко выделили в отдельное производство. А 54-летний Сергей Киреев и 68-летняя Ирина Трушкова запросили судебное заседание с участием коллегии присяжных. Однако из 500 потенциальных кандидатов на отбор пришли лишь семеро. Из-за этого начало процесса отложили на месяц.

– Нужно доносить, в том числе и через СМИ, что социальная ответственность граждан, вызванных в качестве присяжных заседателей, должна повышаться. Сейчас подсудимые еще месяц проведут под стражей. Вызывают по 500 или 1000 человек. Вы представляете, сколько ресурсов на это тратиться?! – отметил судья Юрий Радчук.

Потерпевшими по уголовному делу признаны родственники убитой Татьяны Кац, в том числе ее тетя Клара Чудновская. Отбор присяжных продолжится 13 июля, Сергею Кирееву и Ирине Трушковой грозит до 20 лет лишения свободы.

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