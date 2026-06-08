Началось голосование в конкурсе «Герои в белых халатах-2026»

По традиции победителей выберут читатели «КП-Екатеринбург» путем голосования на нашем сайте. Фото: сгенерировано нейросетью

Началось голосование в конкурсе «Герои в белых халатах», который проводится при поддержке Минздрава Свердловской области. Традиционно он приурочен ко Дню медицинского работника. В этом году его отметят 21 июня.

Цель конкурса – рассказать о профессиональных буднях медицинских работников. Голосование за участников - это отличный способ лишний раз сказать врачам и медсестрам «спасибо». Ведь именно от героев в белых халатах зависят наши жизни и здоровье.

Этап голосования начался 8 июня. Он продлится до 21 июня.

По традиции победителей выберут читатели «КП-Екатеринбург» путем голосования на нашем сайте. Голосовать за каждого из участников можно раз в сутки. Для этого просто пройдите по ссылке и кликните на «сердечко» под фамилией участника:

Итоги конкурса мы подведем 22 июня. Награждение победителей состоится не позднее 26 июня.

Генеральный партнер конкурса – Официальный дилер LADA Автоцентр АВТОВЕК.

С 2007 года более 60 000 человек стали нашими покупателями. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы вы остались довольны покупкой и качеством обслуживания.

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