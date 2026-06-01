«Часто принимают за отравление»: врачи СМТ Клиники рассказали, что такое желчнокаменная болезнь и как её распознать

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) - это серьезное хроническое заболевание, при котором в желчном пузыре, а иногда и в протоках, образуются твердые конкременты, или, как их принято называть, камни. Эти образования могут быть различных размеров и форм, состоять из холестерина, билирубина или их смесей.

ЖКБ способна привести к весьма серьезным осложнениям. В эфире радио Комсомольская правда (92,3 FM) врач высшей категории, хирург Армен Микаелян, а также врач первой категории, гастроэнтеролог, УЗИ-специалист Елизавета Саракулова, рассказали какие шаги следует предпринимать при выявлении ЖКБ, почему это заболевание так часто протекает скрытно, а также в каких ситуациях пациенту необходимо хирургическое вмешательство.

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАЛКИВАЕТСЯ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖКБ нередко развивается бессимптомно и обнаруживается случайно - во время диспансеризации, профилактических обследований или планового УЗИ. По словам Елизаветы Саракуловой, заболевание особенно распространено среди женщин.

- Если мы возьмем десять человек с желчнокаменной болезнью, то восемь из них будут женщины. Во многом это связано с гормональными особенностями и влиянием эстрогенов, - объяснила специалист. - Чаще всего заболевание начинает формироваться в возрасте 30-40 лет, а дополнительным фактором риска становятся беременность и роды. При этом многие пациенты даже не подозревают о наличии камней, пока болезнь не начинает проявляться болями или чувством тяжести после еды.

Биллиарные боли (Боли, возникающие из-за нарушения оттока желчи) обычно появляются после еды, длятся несколько часов и локализуются в правом подреберье. Характер может быть разным: от ноющей до острой, схваткообразной, иногда отдающей в спину или правую лопатку. Приступ часто сопровождается тошнотой и рвотой. Из-за этого многие пациенты ошибочно принимают свои симптомы за пищевое отравление, изжогу или проблемы с желудком, откладывая визит к врачу. В более тяжелых случаях, когда камень полностью блокирует желчный проток, может измениться цвет кожи и глаз.

- Часто мы обращаем внимание и на наследственность: обычно у пациентов кто-то в семье уже сталкивался с ЖКБ. Только они могли не знать о своем диагнозе, - поясняет специалист. - Поэтому очень важно, особенно женщинам после 30 лет, проходить постоянные обследования.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ОПЕРАЦИИ? Метод лечения ЖКБ напрямую зависит от стадии заболевания, размера и типа камней, их количества. На раннем этапе, когда в желчном пузыре появляются мягкие холестериновые образования, возможно медикаментозное лечение. Для этого чаще всего используются препараты урсодезоксихолевой кислоты, которые помогают растворять холестериновые камни, улучшают состав желчи и способствуют ее нормальному оттоку.

Если же в желчном пузыре уже сформировался один или несколько плотных камней большого размера, которые вызывают боли, пациенту, как правило, настоятельно рекомендуют хирургическое вмешательство. Специалисты советуют не игнорировать регулярные биллиарные боли, а, напротив, при первых же признаках заболевания обратиться к врачу и, если показано, рассмотреть возможность плановой операции.

- Острый холецистит занимает одно из первых мест среди экстренных хирургических операций. Плановая операция всегда безопаснее, - отметил Армен Микаелян. - Послеоперационная смертность при плановой операции составляет около 0,1%, тогда как при экстренном вмешательстве показатели значительно выше. Поэтому я советую не ждать, а также не заниматься самолечением.

На сегодняшний день «золотым стандартом» лечения ЖКБ считается лапароскопическая холецистэктомия. Это операция, в ходе которой желчный пузырь удаляется через несколько небольших проколов в брюшной стенке. Такая операция безопаснее открытого вмешательства, сопровождается меньшим болевым синдромом в послеоперационный период, сокращает время пребывания в стационаре и позволяет пациенту максимально быстро восстановиться.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ

После удаления желчного пузыря многие пациенты беспокоятся о том, как это повлияет на их дальнейшую жизнь. Однако, по словам специалистов, после такой операции качество жизни обычно не ухудшается. Организм человека постепенно приспосабливается к новым условиям. Конечно, это может потребовать некоторой коррекции пищевых привычек и внимательности к рациону.

- Нужно соблюдать нормальный режим питания и не делать больших перерывов между приемами пищи. Мы советуем завтракать, регулярно питаться и избегать переедания, - рассказала Елизавета Саракулова. - Если человек весь день ничего не ел, а вечером устроил застолье с жирной едой и алкоголем, это может закончиться приступом и госпитализацией.

Строгие лечебные диеты в современной практике давно не применяются. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, клетчатка, нежирное мясо, рыба и умеренное количество полезных жиров.

- Даже после удаления желчного пузыря рецидив заболевания возможен. В редких случаях камни могут формироваться в печеночных протоках, - поясняет Армен Микаелян. - Главное не затягивать и вовремя обращаться к врачу. Желчнокаменная болезнь может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до онкологии.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

