Строительство квартала «Тихий центр» в Екатеринбурге вышло на новый этап

На строительной площадке квартала «Тихий центр» в Екатеринбурге началась подготовка к монтажу ключевых инженерных систем дома: отопления, водоснабжения и водоотведения. Работы идут по утвержденному графику.

Первый жилой комплекс, состоящий из семи разновысотных секций, возводится в границах улиц Челюскинцев – Беринга – Героев России. Всего «Синара-Девелопмент» на территории бывшего «Товарного двора» построит 300 тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья. В квартале также разместятся коммерческие помещения, благоустроенные дворы, зоны отдыха и общественные пространства.

Коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков отметил высокий темп строительства. По его словам, работы ведутся одновременно на нескольких участках: в трех секциях монолит уже поднялся до 3-4 этажей, параллельно идет кладка стен и устройство вентиляции. Интенсивно ведется подготовка к монтажу жизненно важных коммуникаций - отопления и водоснабжения. Стартовало и производство светопрозрачных конструкций (ПВХ). В то же время в четырех других секциях нулевой цикл полностью завершен, что открывает широкий фронт работ по возведению несущих стен.

Три секции «Тихого центра» будут сданы в эксплуатацию в IV квартале 2027 года, еще четыре – спустя год. Особое внимание в проекте уделено функциональности планировок. В квартирах предусмотрены кухни-гостиные, мастер-спальни с отдельной гардеробной и ванной комнатой, обеспечивающие приватность личной жизни, продуманные системы хранения. Квартиры со вторым светом наполняют пространство воздухом. Этот прием визуально увеличивает объем помещений, превращая жилую зону в современный и статусный интерьер.

Все квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой. В жилых комнатах предусмотрены потолки с затиркой цементными смесями и окраской белой водно-дисперсионной краской. На полу – ламинат 32-го класса, а стены будут отделаны обоями на флизелиновой основе повышенной прочности под покраску. В санузлах на полу уложат керамическую плитку со стяжкой и гидроизоляцией. В каждой квартире установят ванну и раковину со смесителем, а вместо привычного унитаза смонтируют инсталляцию.

Комфорт жителям обеспечат современные технические решения: пятиступенчатая система очистки воды, удаляющая механические примеси, соли железа и различные загрязнения, а улучшенная вентиляция создаст оптимальный микроклимат и обеспечит эффективную циркуляцию воздуха.

Собственный бульвар с променадом станет идеальным местом для вечерних прогулок и романтических встреч. Атмосферные дворы с продуманным зонированием позволят каждому найти занятие по душе. Для работы и деловых встреч предусмотрены комфортные коворкинги и переговорные помещения. Автовладельцы оценят подземный паркинг, а любители активного образа жизни – беговую и велосипедную дорожки, проложенные по периметру квартала.

проектная декларация сайте нашдом.рф

