В гостях у Ростсельмаш: школьники узнали, почему техника российской компании покоряет даже сложные почвы

Для учащихся 6 классов МОУ-СОШ №4 города Богданович состоялась презентация компании на базе дилерского центра бренда Ростсельмаш - АО «Тюменьагромаш». Это событие стало отличной возможностью для школьников познакомиться с современными достижениями в области аграрной техники, а также узнать больше о работе одного из ведущих сельскохозяйственных производителей мира.

Презентация началась с рассказа о самой компании, её истории, основных направлениях деятельности и значении для аграрного сектора России. Руководитель обособленного подразделения г. Богданович АО «Тюменьагромаш» Матасов Евгений Владиславович поделился с ребятами информацией о том, как создаются и развиваются современные сельскохозяйственные машины, а также о технологиях, которые применяются в процессе их производства.

- Наш Зерноуборочный комбайн Т500 — это не просто машина, а настоящий интеллектуальный помощник в поле, — рассказал Евгений Владиславович.

— А трактор Ростсельмаш 2400 обладает такой мощностью и тяговым усилием, что справится с любыми, даже самыми сложными почвами. Юному поколению мы показываем: работать на земле сегодня — это комфортно, производительно, престижно, высокотехнологично и интересно».

Эти слова вызвали живой интерес у школьников, многие из которых задали уточняющие вопросы о том, как работает техника и какие инновации внедряются в её конструкцию.

Реакция детей не заставила себя ждать. Шестиклассники бурно обсуждали увиденное.

- Мне больше всего понравился комбайн Т500! Он похож на космический корабль, и я не думал, что внутри кабины есть кондиционер и компьютер, который сам подсчитывает урожай. Я раньше хотел быть программистом, а теперь думаю, что управлять таким комбайном ещё круче, — поделился впечатлениями Дима, ученик 6 «А» класса.

Его одноклассник Саша добавил:

- А трактор Ростсельмаш 2400 — это просто монстр! У него такие огромные колёса, что он не застрянет даже в грязи.

Девочки тоже не остались равнодушными: «Сначала я подумала, что это скучно — про тракторы слушать, — призналась Катя. — Но, когда увидела, какая здесь техника и что всё сделано для того чтобы человеку было комфортно, мне стало очень интересно. Задумалась стать агрономом.

В ходе мероприятия школьники не только получили новые знания, но и смогли поучаствовать в интерактивных заданиях, которые сделали презентацию еще более увлекательной. Они обсуждали, какие профессии связаны с агрономией и техникой, и как можно реализовать свои мечты в этих областях.

В завершение мероприятия ребята выразили благодарность организаторам за возможность узнать больше о мире сельскохозяйственной техники и задали множество вопросов, что свидетельствовало о высоком уровне заинтересованности. Ростсельмаш уделяет большое внимание профориентации молодежи, на собственных агромашинах демонстрирует, что работа в поле – это комфортно и современно. Благодаря открытым урокам в учебных заведениях и приглашениям на собственные дилерские площадки по всей стране, подрастающее поколение знакомится с аграрным делом и уже в юности принимает решение стать работниками полей, чтобы кормить страну и обеспечивать продовольственный суверенитет.

