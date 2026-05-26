Билайн и «ЛизаАлерт»: короткий номер 022 – новый шаг к спасению

Билайн, более 13 лет обеспечивающий технологическую и инфраструктурную поддержку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», объявляет о запуске короткого номера 022. По сути, в России появляется ещё один номер экстренной помощи – для ситуаций, когда речь идёт о потерявшемся или пропавшем человеке. С этого дня абоненты Билайна могут круглосуточно и бесплатно обращаться на горячую линию отряда по трёхзначному номеру 022.

Запуск приурочен к 25 мая – Всемирному дню пропавших детей. Это новая инициатива оператора и отряда, созданная для того, чтобы пропавшие и потерявшиеся дети всегда возвращались домой.

Новый канал связи дополняет федеральный номер 8-800-700-54-52 (он продолжит работу). Три цифры запомнить гораздо легче: теперь, когда человек пропал, не нужно искать контакты для помощи в интернете – достаточно набрать 022.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

- Наши экспертиза и технологии – основа устойчивого партнёрства с «ЛизаАлерт» и возможность влиять на социальную проблематику. Недавнее важное достижение – решение «Геопоиск «ЛизаАлерт»: вместо ожидания решения суда достаточно один раз дать согласие на передачу данных в приложении Билайна – и в случае опасности мы оперативно определим геолокацию. Надеемся, совместно с Минцифры нам также удастся изменить законодательство, сделав эту практику всеобъемлющей, и спасти еще больше людей. Еще один значимый шаг вперёд: короткий номер 022 ускоряет самое главное – обращение за помощью. В нашей культуре давно закрепилось, что двух- и трёхзначные номера (01, 02, 03, 112) – символы поддержки. 022 становится одним из них: здесь круглосуточно работают профессионалы, которые провели сотни тысяч спасательных операций.

Эволюция совместных проектов превратила «ЛизаАлерт» в один из самых технологичных поисково-спасательных отрядов в мире: федеральная горячая линия, система смс-информирования «Потеряться – не значит пропасть», нейросеть «Beeline AI – поиск людей» (сэкономлено более 50 тысяч человеко-часов), оснащение регионов беспилотниками, сервис «Геопоиск» для природной среды, участие в конкурсе НТИ «Автономный поиск», решение «Геопоиск «ЛизаАлерт» с предварительным согласием на передачу геоданных. И теперь – короткий номер, который символизирует новую задачу – формирование культуры безопасности, когда в сознании у людей есть необходимые алгоритмы получения помощи.

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

- Для нас запуск короткого номера 022 — очень важный шаг. Выучить три цифры человеку намного проще, чем наш федеральный номер 8 800 700-54-52. И короткий, и длинный номер ближайшие годы будут работать одновременно — до тех пор, пока номер 022 не станет для жителей страны таким же привычным, как номера экстренных служб. Мы в ЛизаАлерт постоянно боремся с любыми сложностями на пути получения помощи. Очень часто поиск человека зависит от скорости: от минут, часов, иногда — суток, которые уходят на попытки понять, куда звонить и к кому обращаться. Чем проще человеку связаться с нами, тем ближе становится помощь. Три цифры вместо десяти — это действительно важный шаг вперед. Спасибо нашему партнеру Билайну за запуск этого проекта. Уверен, что со временем и другие операторы связи помогут сделать номер 022 доступным для каждого жителя России.

Обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» можно круглосуточно по номеру 022 (пока для абонентов Билайн) и 8-800-700-54-52 (для всех). Стать добровольцем или подписаться на смс-оповещения можно на сайте lizaalert.beeline.ru

