Шопинг у грядки: трафик на маркетплейсы на дачах и в коттеджных поселках под Екатеринбургом вырос в 2,5 раза – Билайн

Аналитики Билайна изучили обезличенный трафик в дачных и коттеджных поселках под Екатеринбургом в майские праздники и выяснили, как изменились цифровые привычки отдыхающих. Благодаря запуску новых базовых станций 4G* у клиентов появилось еще больше возможностей для загородного отдыха.

В частности, надежное покрытие мобильного интернета позволяет садоводам совершать покупки онлайн, не отходя от грядок. Так, в майские каникулы объем данных на маркетплейсах в СНТ и КП вблизи Екатеринбурга вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Но шопинг – не единственное, чем заняты екатеринбуржцы на даче и в загородных домах. Пользователи Билайна все чаще заменяют вечерний отдых у телевизора просмотром кино на смартфонах. С 1 по 12 мая клиенты скачали свыше 7000 ГБ в онлайн-кинотеатрах, это примерно 1500 часов видео в высоком качестве. Пик просмотров приходится на промежуток с 18 до 22 часов, когда дачники заканчивают полив и прополку.

Впрочем, некоторые предпочитают грядкам мобильные игры. Трафик на игровые платформы в СНТ и КП также значительно увеличился относительно прошлогодних майских каникул.

Вместе с тем в эти майские праздники екатеринбуржцы в 3,5 раза чаще интересовались личностным ростом во время отдыха в загородных домах и на дачах, чем в прошлом году. Клиенты Билайна активно пользовались платформами онлайн-образования, приложениями по изучению иностранных языков и сервисами для электронного чтения.

За последний год Билайн запустил новые базовые станции 4G почти в сотне садоводческих товариществ и коттеджных поселков в пригороде Екатеринбурга. За счет увеличения емкости сети и еще более широкого покрытия мобильным интернетом у пользователей появляется больше вариантов, как провести досуг.

Антон Антонов, директор Екатеринбургского отделения Билайна

«Летом сеть в дачных и коттеджных массивах испытывает повышенную нагрузку. Усиление сети в этих локациях означает уверенный приём сигнала и высокую скорость интернета даже в часы наибольшей нагрузки — по вечерам и выходным, когда пригороды Екатеринбурга наполняются жизнью большого города.

Наша задача — сделать так, чтобы поездка на дачу и в загородный дом сохраняла привычный цифровой комфорт, поэтому мы последовательно улучшаем покрытие и ёмкость сети в садоводствах и коттеджных поселках. Благодаря такой планомерной работе клиенты могут пользоваться любимыми мобильными сервисами даже на природе и совмещать работу на участке с отдыхом. Например, совершать покупки в интернет-магазинах, не выезжая в город, или смотреть фильмы онлайн без скачивания.

К этому дачному сезону мы уже увеличили покрытие в популярных локациях и продолжаем расширять сеть, чтобы комфортный отдых за городом был доступен ещё большему числу наших клиентов».

* 4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

