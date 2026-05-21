Илана Дылдина приехала в Екатеринбург на свой концерт и осталась в шоке. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина приехала в Екатеринбург и… испугалась идти по улице. Все дело в самокатчиках, которые, с ее слов, бесконечно летают по тротуарам. Актриса призналась фанатам на страницах в своих социальных сетях, что спокойно пройтись по центру города у нее не получилось.

- Я прилетела на наши майские концерты. Иду на процедуры, решила немножко прогуляться. Екатеринбург, как вы живете?! Здесь летают просто самокатчики, ты только и делаешь, что смотришь, чтобы вовремя отскочить, чтобы тебя не снесли, - возмущается Илана Дылдина.

Видео: соцсети Илана Дылдина раскритиковала Екатеринбург из-за наплыва самокатчиков

Отдельно звезда «Уральских пельменей» выделила курьеров, которые ездят на электровелосипедах. Сотрудники сервисов доставки точно также как и пользователи электросамокатов, ездят прямо по тротуарам.

- Летают курьеры на своих «моторашках», причем, достаточно плотные ребята. Ты понимаешь, если он тебя снесет, то мокрого места от тебя не останется. В общем, прогуляться спокойно не получается, идешь в напряжении, - заключила актриса.

Лихачи на самокатах действительно порой создают проблемы для пешеходов. Поэтому в мэрии регулярно вводят новые ограничения для СИМ (средства индивидуальной мобильности – прим.ред.) кикшеринговых компаний.

Например, в Екатеринбурге есть зоны, где самокатчикам вообще ездить нельзя. В частности в парке имени Маяковского, дендропарке на 8 Марта, в «Зеленой роще», на Олимпийской набережной, на улице Вайнера и много, где еще.

Всего таких зон 22, в прошлом году их было десять, а чтобы самокатчики знали, куда им нельзя проехать, администрация установила десятки дорожных знаков «Движение СИМ запрещено». На некоторых участках ограниченна скорость: максимум 10 километров в час.

