Колодцы пересохли, а коровы лезли в Исеть: как Екатеринбург переживал невероятную жару 1911 года

Бороться с перегревом уральцам предлагалось в том числе и при помощи более легкой одежды Фото: Архив "КП".

В Екатеринбурге, да и во всей Свердловской области, уже который день стоит жара с обжигающим солнцем. По прогнозам уральских синоптиков во вторник, 19 мая, в среднем по региону столбики термометров покажут +27…+32 градуса. В Екатеринбурге +29…+31. Так что еще как минимум один день зной придется потерпеть.

Впрочем, для Среднего Урала это далеко не максимум. Например, 115 лет назад жители Екатеринбурга и окрестностей столкнулись с невиданной до того жарой в +38.8 градусов Цельсия. Она установилась 1 июля 1911 года и этот температурный рекорд держался больше века. Мы посмотрели в старинных газетах, как Урал тогда переживал сильный зной.

МОСКВИЧ ОБЕЗУМЕЛ ОТ ЖАРЫ, И ПОПЫТАЛСЯ ЕЕ ЗАСТРЕЛИТЬ

Лето 1911 года в мировой истории в принципе запомнилось небывалой жарой. Сильнее всего от нее пострадали жители Северной Америки и Западной Европы. В номере газеты «Уральская жизнь» от 25 июня 1911 года была даже целая заметка, которая рассказывала о печальных последствиях зноя.

- Монреаль. Умерло от чрезвычайной жары за последние 2 дня 183 человека, в том числе 146 детей, - сообщалось в заметке. - 22 июня в Чикаго 37 смертных случаев, в Нью-Йорке – 36, в Филадельфии 29, в Бостоне 18, в Новой Англии – 57, в других пунктах сотни случаев, посевы сильно повреждены.

Из-за жары в колодцах Екатеринбурга не стало воды Фото: Архив "КП".

И в России тогда из-за зноя люди начинали в буквальном смысле терять голову. В Москве 21 июня 1911 года в меблированных комнатах «Дагмара» 33-летний канцелярский служитель Смирнов обезумел и попытался… застрелить жару. В своем номере он открыл огонь по стенам из револьвера.

- Вбежавшую прислугу Смирнов встретил сообщением, что жара им убита, - писала «Уральская жизнь» 29 июня 1911 года. - Администрация меблированных комнат поспешила пригласить полицию и врача. Последний, освидетельствовав Смирнова, нашел его душевнобольным. Оказалось, что Смирнов сошел с ума из-за жары и стал страдать манией во что бы то ни стало ее уничтожить. Сумасшедшего поместили в центральный полицейский приемный покой для душевнобольных.

ИЗ-ЗА ЗАСУХИ СТАЛО НЕЧЕМ КОРМИТЬ СКОТ

К началу июля 1911 года уже и в Екатеринбурге стало невыносимо жарко. Столбики термометров показываали +38,8 градусов Цельсия. И пусть мороженое в те времена уже было известно и любимо, но в уральских газетах предприниматели стали рекламировать не его, а другое средство, спасающее от перегрева – мужское белье из пижамы. В те времена так называли легкую хлопчатобумажную ткань полосатой расцветки.

- Мужское белье из пижамы. Гигиенично и удобно носить в жару, - сообщала реклама в «Уральской жизни» в июле 1911 года.

Из-за жары в городе стало плохо с водоснабжением. Буквально – из колодцев стала уходить вода. Горожанам даже пришлось обращаться в полицию за помощью.

- В екатеринбургскую полицию и городскую управу поступило несколько заявлений от жителей и многих водовозов, указывающих на недостаток воды во многих городских колодцах и ключах, исчезнувшей от жары, - сообщалось в «Уральской жизни» 3 июля 1911 года. - Для проверки справедливости заявлений екатеринбургский полицеймейстер Г. И. Рупинский и член управы А.С. Соколов предприняли подробный осмотр всех колодцев и ключей. 2 июля ими осмотрены колодцы, расположенные в районе 3-й части.

В Екатеринбурге температурный рекорд в +38.8 градусов продержался до 2020 года Фото: Архив "КП".

Настоящим бедствием оказалась жара 1911 года для сельской местности Среднего Урала. Из-за зноя пшеница засохла, едва появились листочки. Начались лесные пожары. Особенно из-за жары мучались животные. Вот, например, как описывалось в газете то, что происходило в селе Мехонском Шадринского уезда.

- Надежды на урожай хлебов с каждым днем уменьшаются, травы же совершенно выгорели и едва ли отойдут при обильных дождях, - сообщалось в номере от 3 июля 1911 года. - Горят казенные и крестьянские леса, кругом по горизонту поднимаются столбы дыма, воздух пропитан терпкой лесной гарью. Скот кое-как прокармливается соломой – коровы забираются в Исеть и вылавливают водяные растения.

По данным автора тг-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексея Пулина, температурный рекорд Екатеринбурга в +38.8 градусов, достигнутый 1 июля 1911 года держался больше века. Но 16 июля 2020 года он был побит – столбики термометров в столице Урала показали +39,1 градус Цельсия. А 11 июля 2023 года появился новый рекорд – тогда в Екатеринбурге установилась жара в +40 градусов.

