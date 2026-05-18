Никогда еще на пешеходной улице Вайнера не было столько женихов и невест разом. Фата, кружево, букеты цветов, а вместо туфель… кроссовки. Нет, невесты не тренируются сбегать со свадьбы. Просто здесь в минувшую субботу, 16 мая, прошел первый в истории Екатеринбурга забег «Свадебный переполох», который организовала команда ТРЦ «Гринвич».
ПЛАТЬЕ-ТОРТ И АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ
Невестам повезло - длиннющее платье в пол было не обязательно. Главным условием было наличие хотя бы одного свадебного аксессуара. Но невесты подошли к делу с особым энтузиазмом: были и пышные наряды, и целые костюмы. Участница под номером 212 выбежала на старт в платье… в виде торта! А в прическе закрепила большой кулинарный нож. Конечно же, не настоящий. Еще одна невеста пробежалась в шикарном кружевном платье, а образ дополнила пышными крыльями.
- Мы с девочками состоим в клубе бегунов. Сегодня у нас свадебная тематика, поэтому захотелось соответствовать заданному ритму! Платье взяла напрокат, а крылья помогла сделать мастер из Сысерти, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Марина. - Эмоции шикарные! Мы бежим даже не за бриллиант, а чтобы побыть в обществе таких же активных, веселых женщин и мужчин.
Перед стартом будущие «молодожены» дружно размялись с участницами бегового клуба «Матча и патчи», чтобы разогреть мышцы и поймать нужный настрой. Только представьте – в одном месте столько невест и они буквально притягивали взгляды.
- А что здесь происходит? – то и дело слышалось в нарастающей толпе зрителей и болельщиков.
А, узнав про «Свадебный переполох», оставались посмотреть на то, как красавицы будут бежать по улице, не боясь запутаться в пышных юбках.
200 МЕТРОВ В ПЛАТЬЕ С БУКЕТОМ В РУКАХ
Бежать нужно было всего 200 метров, но дистанция выдалась непростой: не каждое платье позволяло рассчитывать на рекорд. Но для участниц это было не главным. Все пришли за весельем и настроением. А у одной пары оно выдалась по-настоящему свадебным: у финишной черты один из участников встал на одно колено и сделал предложение любимой. Кристина сказала Тимуру «да!»
Кстати, парень изначально обозначил свой статус, придя на забег в футболке с надписью «Жених», дополнив костюм желтыми подтяжками, бабочкой и строгими туфлями. Он же в итоге и получил приз за лучший свадебный образ.
Всего в забеге участвовали 280 человек. Самая быстрая невеста получила бриллиант в 2 карата, а сильнейший из женихов - сертификат на пошив эксклюзивного пиджака стоимостью 100 000 рублей. Второе и третье места также были отмечены почетными призами.
- Цель нашего праздника - показать, как спорт укрепляет семьи, а совместные тренировки мотивируют и объединяют друг друга в паре, - рассказывает организатор забега, владелица кафе осознанного питания «Мы есть» и совладелец бегового клуба Татьяна Заводовская. – Почему женихи и невесты? Так не за горами свадебный сезон!
«Свадебный переполох» завершился награждением и музыкальным шоу. Для молодоженов и всех, кто присоединился в процессе события, выступила кавер-группа «Экспрессо».
