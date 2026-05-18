Сотни невест пробежали по Вайнера ради бриллианта. Фото: Татьяна Банникова, «Гринвич»

Никогда еще на пешеходной улице Вайнера не было столько женихов и невест разом. Фата, кружево, букеты цветов, а вместо туфель… кроссовки. Нет, невесты не тренируются сбегать со свадьбы. Просто здесь в минувшую субботу, 16 мая, прошел первый в истории Екатеринбурга забег «Свадебный переполох», который организовала команда ТРЦ «Гринвич».

Перед началом забега женихи и невесты размялись и потанцевали. Фото: Татьяна Банникова, «Гринвич»

ПЛАТЬЕ-ТОРТ И АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ

Невестам повезло - длиннющее платье в пол было не обязательно. Главным условием было наличие хотя бы одного свадебного аксессуара. Но невесты подошли к делу с особым энтузиазмом: были и пышные наряды, и целые костюмы. Участница под номером 212 выбежала на старт в платье… в виде торта! А в прическе закрепила большой кулинарный нож. Конечно же, не настоящий. Еще одна невеста пробежалась в шикарном кружевном платье, а образ дополнила пышными крыльями.

Среди участниц были и те, кто подошел креативно к наряду. Фото: Татьяна Банникова, «Гринвич»

- Мы с девочками состоим в клубе бегунов. Сегодня у нас свадебная тематика, поэтому захотелось соответствовать заданному ритму! Платье взяла напрокат, а крылья помогла сделать мастер из Сысерти, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Марина. - Эмоции шикарные! Мы бежим даже не за бриллиант, а чтобы побыть в обществе таких же активных, веселых женщин и мужчин.

Перед стартом будущие «молодожены» дружно размялись с участницами бегового клуба «Матча и патчи», чтобы разогреть мышцы и поймать нужный настрой. Только представьте – в одном месте столько невест и они буквально притягивали взгляды.

- А что здесь происходит? – то и дело слышалось в нарастающей толпе зрителей и болельщиков.

А, узнав про «Свадебный переполох», оставались посмотреть на то, как красавицы будут бежать по улице, не боясь запутаться в пышных юбках.

Улица Вайнера превратилась в сплошной праздник. Фото: Татьяна Банникова, «Гринвич»

200 МЕТРОВ В ПЛАТЬЕ С БУКЕТОМ В РУКАХ

Бежать нужно было всего 200 метров, но дистанция выдалась непростой: не каждое платье позволяло рассчитывать на рекорд. Но для участниц это было не главным. Все пришли за весельем и настроением. А у одной пары оно выдалась по-настоящему свадебным: у финишной черты один из участников встал на одно колено и сделал предложение любимой. Кристина сказала Тимуру «да!»

Кстати, парень изначально обозначил свой статус, придя на забег в футболке с надписью «Жених», дополнив костюм желтыми подтяжками, бабочкой и строгими туфлями. Он же в итоге и получил приз за лучший свадебный образ.

Жених сразу после финиша сделал предложение своей невесте! Фото: Татьяна Банникова, «Гринвич»

Всего в забеге участвовали 280 человек. Самая быстрая невеста получила бриллиант в 2 карата, а сильнейший из женихов - сертификат на пошив эксклюзивного пиджака стоимостью 100 000 рублей. Второе и третье места также были отмечены почетными призами.

- Цель нашего праздника - показать, как спорт укрепляет семьи, а совместные тренировки мотивируют и объединяют друг друга в паре, - рассказывает организатор забега, владелица кафе осознанного питания «Мы есть» и совладелец бегового клуба Татьяна Заводовская. – Почему женихи и невесты? Так не за горами свадебный сезон!

В забеге приняли участие почти 300 невест и женихов. Фото: Татьяна Банникова, «Гринвич»

«Свадебный переполох» завершился награждением и музыкальным шоу. Для молодоженов и всех, кто присоединился в процессе события, выступила кавер-группа «Экспрессо».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru