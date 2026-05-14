Инцидент произошел днем 14 мая. Фото: читатель "КП"

Днем 14 мая в Екатеринбурге вспыхнул пожар на улице Уральская, 79. В подвале гимназии №35 загорелись провода. Очевидцы заметили столб дыма примерно в 12:20, а спустя десять минут на место ЧП приехали пожарные.

- Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Сейчас он локализован. Сообщений о пострадавших не поступало, - сообщили ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео: читатель "КП" Пожар в гимназии №35 в Екатеринбурге

Ученики эвакуировались до прибытия пожарных. Фото: читатель "КП"

До прибытия пожарных из гимназии эвакуировался 161 человек. Судя по фото, ученики и сотрудники вышли за пределы общеобразовательного учреждения.

- В подвале замкнуло щиток, выгорело 4 метра кабеля. Ущерба нет. Дым от проводки распространился через вентиляцию, гимназию обесточили. Детей отпустили с консультаций. Сейчас они ждут, когда им разрешат забрать личные вещи. Второй смены в учебном заведении нет, - сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте образования города.

Напомним, недавно в одном из колледжей Екатеринбурга обрушилась крыша. По данным прокуратуры, плиты и перекрытия спортзала обвалились из-за трещины. К счастью, обошлось без пострадавших. В этот момент занятия в помещении не проводились. Из здания колледжа самостоятельно эвакуировались 97 человек.

