Стало известно состояние малыша, выпавшего с 15 этажа новостройки

Мальчик открыл окно и упал на газон

Четырехлетний малыш из Екатеринбурга, выпавший из окна 15 этажа новостройки на улице Таватуйской, находится в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик в реанимации. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили представители ДГКБ № 9.

Утром 13 мая ребенок открыл пластиковое окно и упал на лужайку. Известно, что момент падения заметила прохожая. Женщина пыталась поймать мальчика, но не успела.

– За сутки ситуация не изменилась. Сейчас ребенок в стабильно тяжелом состоянии, он находится в реанимации, – сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ДГКБ № 9.

Малыш воспитывался матерью и старшим братом. После инцидента Следственный комитет организовал проверку. Ранее семья на учете не состояла.

– Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали произошедшему, с целью принятия комплекса мер по недопущению таких обстоятельств впредь, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Только в 2025 году на Среднем Урале из окон выпали 46 детей, из которых трое – скончались. В данном случае на окне не было москитной сетки, на которую часто любят облокачиваться малыши. К слову, именно так три недели назад на Эльмаше разбилась 7-летняя девочка.

ВАЖНО

– С началом весенне-летнего сезона в городе Екатеринбурге традиционно фиксируется увеличение случаев выпадения малолетних из окон. Обычно они связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребенок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу, – напоминают в полиции.

