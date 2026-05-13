Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторов

Билайн запустил услугу «Любимые номера»* и первым на рынке дал своим клиентам возможность безлимитно звонить на номера близких, даже если они обслуживаются у других операторов.

Теперь клиент Билайна может добавить в «любимые» до пяти таких номеров и не задумываться о количестве минут, общаясь с ними. Это особенно важно в повседневных ситуациях, когда нужно быть уверенным, что всегда будет возможность дозвониться до родителей, детей, партнёра или пожилых родственников, даже если пакет минут на нуле.

Кроме безлимитных звонков, в приложении Билайна можно видеть базовую информацию по добавленному номеру. Механика устроена так: клиент Билайна добавляет номер другого оператора в приложении, а владелец этого номера со своей стороны подтверждает доступ к основной информации по нему с помощью смс. После этого в приложении Билайна (12+) отображаются баланс, тариф и остатки пакетов «любимых номеров».

Для новых и действующих клиентов (подключивших услугу впервые) доступен бесплатный пробный период 7 дней, чтобы можно было в своём ритме оценить на практике актуальность этого сценария лично для себя. При этом контроль баланса, остатков пакетов и пополнение номеров без комиссии доступны бесплатно в приложении Билайна. Поэтому клиенту оператора, который заботится о связи близких, больше не нужно переключаться между разными сервисами операторов и отдельно проверять информацию по каждому номеру. Всё это теперь доступно в приложении Билайн.

«Каждый второй пользователь, по нашим данным, отвечает не только за свою связь, но и за связь близких — родителей, детей, партнёра или пожилых родственников. При этом у близких могут быть разные операторы, а значит для заботы нужно поставить сразу несколько приложений. В Билайне мы считаем, что другой оператор не должен становиться ограничением. Поэтому мы первыми на рынке даём своим клиентам возможность добавить номера близких других операторов в мобильное приложение Билайн, звонить на них безлимитно и в одном месте следить за остатками и балансом», — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

* Услуга платная. Для новых и действующих клиентов (подключивших услугу впервые) доступен бесплатный пробный период 7 дней. Далее стоимость составляет 290 руб. в месяц вне зависимости от количества добавленных номеров. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru.

