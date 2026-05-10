Один погиб, шестеро пострадали: на Серовском тракте произошло массовое ДТП

Столкнулись три машины, одна улетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

На Серовском тракте 10 мая произошло массовое ДТП. На 42-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» столкнулись три машины. одна из них улетела в кювет.

- В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали, - сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области.

На месте работают сотрудники ведомства. Подробности ДТП выясняются.

- Устанавливаются личности погибшего и пострадавших, а также точный характер и степень тяжести полученных ими травм, - добавляют в Госавтоинспекции.

На месте ДТП организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение автомобилей для безопасного проезда.

