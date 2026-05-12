Потеплеет до +29: на Свердловскую область надвигается знойная жара

Похоже, куртки, пуховики и шапки снова можно вернуть в шкаф. На Урал надвигается настоящая летняя жара. Случится это уже на текущей неделе. В пятницу, 15 мая, столбики термометров в Свердловской области могут показать +29 градусов.

- С юго-запада, с районов Поволжья к нам поступает более теплый воздух, - объясняет «КП-Екатеринбург» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – В ближайшие 1-2 дня не исключаются кратковременные дожди – от небольших до умеренных в юго-западных районах. В последующие дни наступит тепло с температурой воздуха от +24 до +29 градусов в дневные часы. В частности 15 мая на территории Свердловской области и в том числе в Екатеринбурге может потеплеть до +28…+29 градусов. Это выше нормы, конечно, но не редкость для последних лет и для второй половины мая.

Добавим, что по данным Уральского Гидрометцентра в среду 13 мая в Екатеринбурге днем столбики термометров могут показать +17…+19 градусов. В целом по региону может потеплеть и до +20. При этом если в столице Урала в ночь со вторника на среду будет от +4 до +6, то в некоторых районах области возможны и заморозки до -5.

В четверг, 14 мая, в Екатеринбурге ночью будет +8…+10, а днем +24…+26. В целом по Свердловской области ночью будет +5…+10, днем +21…+26. В северных районах ожидается +16.