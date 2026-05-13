Тур в Северную Корею — это отличная возможность отдохнуть и раствориться в другой культуре

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) летом открывает для туристов теплое море и яркие впечатления. Безопасному и спокойному отдыху способствует легкая логистика и русскоговорящий гид. Поездка в КНДР — это замечательный вариант отдохнуть как для уставшего человека, так и для жаждущего новых эмоций и впечатлений. Редакция узнала, чем Северная Корея привлекла российского туриста. Теплые пляжи Вонсана и посещение православного храма поразили Елену из Ростова-на-Дону. А Александр из Екатеринбурга насладился природой и походной атмосферой в горных цепях Чхильбо и погрузился в праздничную атмосферу яркого Пхеньяна с панорамами, арками и фонтанами.

Елена из Ростова-на-Дону впервые услышала о курорте Вансан-Кальма из новостных лент в соцсетях. Они с мужем решили не упускать возможности посетить Северную Корею как курортную зону и познакомиться с природой самой закрытой страны мира.

«Мы обратились в «Восток Интур» с оформлением визы, получили ее без особых сложностей, документы нам выдали на руки в аэропорту перед вылетом в Северную Корею. Информация о стране крайне скудная либо она состоит из искаженных мнений. Поэтому мы решили увидеть все своими глазами. Прошел уже почти год после нашего путешествия, но до сих пор впечатления яркие и волнующие», — отмечает Елена.

Курорт Вансан-Кальма поражает своей масштабность, чистотой, современными строениями, красивыми и веселыми электроатобусами. Главная достопримечательность курортной зоны — огромный пляж и теплое ласковое море— особенно радовали российских туристов.

«Именно за этим и нужно ехать в Северную Корею летом. Температура воды на момент нашего пребывания была 28 градусов. Наш отдых на курорте Кальма оставил лишь приятные впечатления: было тепло, красиво и радостно от возможности прикоснуться к такой прекрасной культуре, отдохнуть. А в Пхеньяне нас знакомили с традициями и богатой историей страны.», — уточнила Елена.

Туристов встречают северокорейские гиды, которые не только прекрасно владеют русским языком, но и отлично знают русскую культуру: писателей и поэтов, гимн России и песни «Подмосковные вечера» или «Катюшу». А Елене запомнились традиции местных жителей, который она увидела. Например, как утром трудящихся провожают и вдохновляют на работу домохозяйки красивыми танцами с цветами. Также как чистота на улицах достигается распределением участков между жителями и уже никто не мусорит в городе.

«Нас впечатлили люди этой страны. Их терпение, доброта, трудолюбие, открытость и искренность. Первое, на что мы обратили внимание еще в полете, люди-пассажиры в строгой скромной одежде. Так как мы люди, рожденные в СССР, то нас эти моменты окунули в воспоминания, в счастливое детство», — отметила Елена.

Александр из Екатеринбурга посетил Северную Корею четыре раза с момента открытия страны — страна настолько многогранная, что каждая поездка давала особые впечатления. Каждый раз он поражался дружелюбию и отзывчивости людей этой страны. У него был случай, когда они жили в Расоне в гостинице в пригороде, в 10-20 минутах от города, где специально для него сотрудники магазина гостиницы привезли закончившийся товар, две пачки простого печенья, из города на такси, не взяв за это дополнительную плату.

«В КНДР туристу обеспечат максимальный комфорт: заселение в лучшие отели, лучшее питание и качественный сервис. Поэтому я приезжаю в Северную Корею к людям, поскольку настолько доброжелательное отношение редко где встретишь. Даже если турист не знает правил этой страны, то гиды всегда объяснят, подскажут и никогда не будет осуждения. Если хочется отдохнуть и раствориться в другой культуре Северная Корея — это отличная возможность. Некоторым друзьям я советую такое путешествие, как легальный способ сбежать от всего. Особенно горные туры, где погружаешься в природу и отключаешься от связи и ежеминутных сообщений в мессенджере», — отмечает Александр.

Извилистая красота гор Чхильбо и праздничный Пхеньян

Походы по живописным вершинам гор Чхильбо (Тысяча образов), представляют всю красоту природы Северной Кореи. Долгая извилистая дорога открывает разные красивые пейзажи, а вечерний ужин у костра, песни под гитару и мясо с пылу с жару создаёт походную атмосферу. Туристов также ждет купание в радоновых источниках, встречи с местными мастерами и посещение нескольких храмов и мест, отражающих культуру страны.

Помимо красот природы, сильное впечатление на Александра произвели яркие праздничные города страны. Один раз он с группой прибыл на 15 апреля, когда в КНДР отмечается государственный праздник — День Солнца, который является днем рождения основателя Северной Кореи товарища Ким Ир Сена, а в другой раз он посетил страну во время празднования дня ее основания 9 сентября.

«Когда ты читаешь о закрытости страны, о холодности людей, потом приезжаешь туда и видишь яркий, красивый город, добродушных людей. Можно самому потанцевать с местными, они будут дико умиляться, как ты ничего не умеешь и стараться научить тебя. Окунуться в праздник было очень тепло и душевно. Если хочется соприкоснуться с культурой максимально тесно, то я бы рекомендовал посетить Расон», — рассказал Александр.

Александр отметил, что при насыщенности маршрута северокорейцы всегда идут на встречу при необходимости изменения турмаршрута. Его слова подтверждает Елена, рассказав историю посещения православного храма в КНДР, что изначально не входило в маршрут тура.

«Мало кто знает, что в Северной Корее есть Храм Троицы Животворящей. Я как теолог-преподаватель хотела его посетить, и организаторы пошли на встречу. В храме мы познакомились с настоятелем храма, дьяконом. Они узнали наши имена и обещали молитвенно нас поддержать. Такое теплое отношение мы крайне оценили. Этот храм связывает наши народы, поистине укрепляет нашу дружбу», — рассказала Елена.

Руководитель туроператора «Восток Интур» Инна Мухина отмечает, корейцы встречают отдыхающих как друзей и стараются создать для них условия «лучше, чем дома» .

«У нас представлено более 20 туров как для спокойного отдыха, так и для активного туризма. Например, пляжи Вонсан-Кальма — это 5км белого песка, шикарные отели, тёплый морской бриз Восточного моря. Для тех, кто любит более активные варианты отдыха в КНДР есть горные цепи Чхильбо – это походы к живописным вершинам, посещение древнего храма и купание в радоновых источниках в Кёнсоне. Также прекрасным местом для отдыха могут стать священная гора Пэкту и небесное озеро Чхон», — заключает эксперт.

