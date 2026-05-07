Жара на Среднем Урале сменится заморозками и мокрым снегом

Теплая погода сменится дождями и похолоданием

Непродолжительная жара на Среднем Урале сменится резким похолоданием. Жители Свердловской области не успели толком порадоваться летним температурам, как в область придет арктический воздух, несущий с собой дожди и ночные заморозки.

Как рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра, ощутимо прохладнее станет уже 9 мая. Вместо недавнего зноя свердловчан ждут дождь и стремительное понижение температуры воздуха в течение дня.

- Температура воздуха ожидается около 14 градусов по Цельсию в дневные часы, и к вечеру может идти понижение температуры. Во второй половине дня заметно похолодает, до 10 градусов. А 10 и 11 мая ночные температуры будут близки к нулю: +1, +2 градуса. Дневные тоже невысокие: на уровне 9–12 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

Главный синоптик объяснила столь внезапную перемену погоды сменой направления воздушных потоков. Через регион пройдет циклон, в тыловую часть которого начнет затягивать холод с севера.

- Пройдет циклон как раз 9-го числа, и в тыл этому циклону будет поступать арктический воздух. Достаточно интенсивное похолодание возникнет, вплоть до заморозков, - подчеркнула главный синоптик.

Теплая погода продержалась врегионе несколько дней

Надежды на скорое возвращение тепла на Средний Урал пока не оправдываются. В ближайшие семь дней свердловчанам точно пригодятся куртки и зонтики, а не летние шорты.

- Из холода будем выходить где-то с 13-го мая. Дневные температуры поднимутся до 14–15 градусов, возможно, пройдет небольшой дождик. Может, и наладится постепенно, но такого тепла, как 6 мая, пока не видно, - заключила Галина Шепоренко.

В ночь на 8 мая столбики термометров остановятся на отметке 6-8 градусов тепла, на севере региона ожидается похолодание до нуля. Днем воздух прогреется до +23 градусов в Екатеринбурге, на севере – до +18 градусов.

Ночью 9 мая синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов по Цельсию в некоторых районах Свердловской области. Также вероятны небольшие дожди, на севере даже мокрый снег. Днем в Екатеринбурге синоптики пообещали, что воздух прогреется до +15 градусов. На севере региона значительно холоднее: до +5 градусов.

