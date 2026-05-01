Столкнулись фура и три машины - одна сгорела: на ЕКАД произошло массовое ДТП

Одна из машин после столкновения сгорела Фото: читатель «КП»

В пятницу, 1 мая, на Екатеринбургский кольцевой автодороге на 57-м километре произошло массовое ДТП. По предварительным данным столкнулись фура и три машины, после чего одна из легковушек загорелась. Авария произошла в районе трассы «Екатеринбург - Пермь».

- На месте аварии работают экипажи ДПС, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. - Инспекторы регулируют дорожный поток, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

Массовая авария произошла на 57-м километре ЕКАДа Фото: читатель «КП»

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты движения. Также следует соблюдать дистанцию и скоростной режим и выполнять требования регулировщиков.

- Авария произошла на ЕКАД-Московский тракт, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец. - На дороге стояла фура и три легковушки. Одна из них сгорела. Фура разбита спереди, стоит в направлении Широкой речки. Перед фурой два разбитых автомобиля. Сгоревшая машина на противоположной стороне разбита и спереди, и сзади. Посреди дороги между рядами возле сгоревшей машины лежит труп.