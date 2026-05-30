У заболевших детей в Большом Истоке нашли норовирус и ротавирус

Стали известны результаты лабораторных исследований по вспышке кишечной инфекции в свердловском поселке Большой Исток. У заболевших детей выявили норовирус и ротавирус. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Ситуацию обсудили на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое под руководством замгубернатора — министра здравоохранения Татьяны Савиновой. По данным комиссии, повышенный уровень заболеваемости фиксируется на протяжении десяти дней. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное.

- В образовательных учреждениях приняты профилактические меры: школа переведена на дистанционный формат обучения, детский сад временно приостановил работу. Родителям контактных детей будут выданы больничные листы, которые можно оформить без необходимости посещения поликлиники, в онлайн-режиме, - уточнили «КП-Екатеринбург» в Департаменте информационной политики региона.

Источником распространения инфекции, по предварительной версии, могла стать одна из скважин с питьевой водой. На время гиперхлорирования скважины и ожидания результатов проб для жителей организовали подвоз чистой воды.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Свердловской области и Роспотребнадзора.

Напомним, с 20 апреля в поселке начали массово заболевать дети и сотрудники образовательных учреждений. По данным прокуратуры, о симптомах кишечной инфекции сообщили не менее 17 учащихся и воспитанников детсада, а также восемь взрослых. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».