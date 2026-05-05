Михаил позвал маму гулять, но сам бесследно исчез. Фото: предоставила Ольга Баженова

Появилась новая версия исчезновения 21-летнего Михаила Баженова, загадочно пропавшего семь месяцев назад. 5 октября житель уральского села Чубаровское (под Ирбитом) позвал маму вместе прогуляться, но первым вышел на улицу и бесследно исчез…

ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ ПОСЛЕ ДТП И КОМЫ

30 августа 2025 года Михаила Баженова сбила иномарка, когда он катался на мотоцикле. Парень получил черепно-мозговую травму и девять дней провел в коме. Очнувшись, уже через неделю молодой человек начал ходить и разговаривать. Но после комы у него случилась частичная потеря памяти.

- Он помнил близких и все, что было до аварии, но саму аварию не помнил, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» мама парня Ольга Баженова.

Чтобы быстрее восстановиться, врачи рекомендовали Михаилу больше двигаться. Поздним вечером 5 октября парень позвал маму прогуляться и подышать свежим воздухом перед сном. Молодой человек оделся первым, женщина вышла следом за ним через пять минут, но сына уже нигде не было.

По записям с камер наблюдения родители Михаила узнали, что он через задний двор ушел в лес – оттуда дорога идет на трассу в сторону Тюмени.

После ДТП и комы парню рекомендовали много времени проводить на свежем воздухе. Фото: предоставила Ольга Баженова

- Мы с мужем объездили на машине всю округу, кричали имя сына, но его нигде не было. Но он не мог сам далеко уйти. После аварии он прихрамывал на одну ногу, он был еще неокрепший. С собой у него не было документов, только телефон, но без сим-карты. Я убирала ее, когда сын заново учился им пользоваться, а обратно вставить не успела. Мне кажется, Миша мог заблудиться из-за потери памяти или попасть в беду, - предполагает Ольга.

Наутро супруги Баженовы обратились в полицию. В тот же день начались поиски парня.

В декабре 2025 года к поискам подключился Следственный комитет, а в январе 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Как объяснила «КП-Екатеринбург» мама парня, это сделано для того, чтобы у следователей было больше полномочий во время поисков.

Ориентировку в группе «ВКонтакте» также разместили активисты движения «Альтернатива». Оно занимается поиском и освобождением тех, кто мог попасть в рабство.

- Любой пропавший в теории может оказаться в рабстве. Мы не утверждаем, что Михаила Баженова кто-то насильно удерживает, но и не исключаем такую версию. Мы разместили ориентировку, чтобы было больше шансов его найти. Пока, к сожалению, никаких звонков о том, что его где-то видели, не поступало, - объяснили «КП-Екатеринбург» в «Альтернативе».

Мать пропавшего парня поддерживает версию, что ее сына может кто-то удерживать.

- Я следователю с самого начала говорила, может, он в рабочих домах где-то находится или у кого-то в рабстве. Есть ведь такие группировки, которые воруют людей. Надо проверять любую информацию. Но поиски продвигаются очень медленно, - говорит Ольга.

До аварии Михаил подрабатывал дальнобойщиком, чтобы накопить на мотоцикл. Фото: соцсети парня

«БОЯЛСЯ, ЧТО ЗА НИМ ПРИДУТ»

Напомним, в апреле 2026 года расследование дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. После этого родителей Михаила, а также женщину, сбившую его на иномарке, проверили на детекторе лжи.

- Ни мы, ни виновница аварии не имеем никакого отношения к пропаже нашего сына, - рассказала о результатах Ольга.

Друзья Михаила предполагали, что он мог прибиться к дальнобойщикам, ведь ранее работал с ними, соседи семьи уверены, что его кто-то напугал и заставил сбежать. Сестра пропавшего парня ранее признавалась: перед исчезновением Михаил вел себя странно и боялся, что за ним придут.

За время поисков в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступало несколько звонков о том, что похожего на Михаила Баженова видели на Тюменском тракте и в Екатеринбурге.

Последний раз активные поиски с собаками проводились 22 и 28 апреля, но они не дали никаких результатов. В Следственном комитете поиски Михаила Баженова не комментируют.

