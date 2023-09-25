На Урале засудили хозяйку стаффордов, которые покусали 10-летнего школьника

Семья мальчика получит компенсацию морального вреда. Фото: предоставила Надежда Татарова

Семье мальчика из поселка под Нижним Тагилом, на которого в конце мая напал стаффордширский терьер, выплатят компенсацию. Напомним, что пес напал на ребенка и искусал его. Питомец был на прогулке без поводка и намордника. После резонанса хозяйка усыпила животных, о чем сообщала маме мальчика. По поручению главы МК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

На коже ребенка остались шрамы. Фото: предоставила Надежда Татарова

Дело рассматривал Пригородный районный суд 11 сентября. Согласно его решению, хозяйка животных должна будет выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему мальчику.

- Изначально я запрашивала компенсацию в размере ста тысяч рублей. По итогу, присудили ребенку 50 тысяч рублей и мне в размере пяти тысяч. Извинений хозяйка стаффорда так и не принесла. Настаивала в суде на том, что мой сын виноват в случившемся сам. Якобы он первый ударил ее собаку. На вопрос судьи о том, почему она усыпила сразу двух собак, ответила, что этого хотела я. Считаю, что сумма штрафа должна быть выше, чтобы хозяйка относилась к питомцам ответственно, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама мальчика Надежда Татарова.

Мальчик до сих пор боится животных. Фото: предоставила Надежда Татарова

В настоящий момент владелица собак еще не выплатила сумму компенсации. По словам мамы, пока ее 10-летний сын все еще боится контактировать с животными.

- На руках и теле остались шрамы от укусов. Обращались к психологу, чтобы проработать страхи. Но нужно время. В школу мой сын боится идти один. Теперь возим и забираем его на машине, - говорит мама мальчика.

Напомним, что хозяйка животных наотрез отказалась общаться с журналистами. В своих сообщениях маме мальчика она писала о том, что собаки для нее, как дети.

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