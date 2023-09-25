«От удара мальчика согнуло пополам»: появилось видео, спровоцировавшее массовую драку на Сортировке

Драка попала на камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге в районе Сортировки толпа подростков устроила разборки и наказала обидчиков 14-летнего парня. Ранее, двое парней в возрасте 17-19 лет избили восьмиклассника, который помочился в кустах. Сверстники пострадавшего решили проучить обидчиков. В редакцию «КП-Екатеринбург» обратился брат пострадавшего школьника Давид (имя изменено – Прим. ред.) и рассказал свою версию случившегося.

ПРЕСЛЕДОВАЛИ ДО ДОМА

Как рассказал Давид, у его брата действительно есть особенности здоровья. Однако официального подтверждения и статуса инвалида мальчик не имеет. Нападение парней на ребенка произошло еще 8 сентября, когда он возвращался домой со школы.

- Он был вдали от дома и нашел уголок, чтобы справить нужду. Его увидели двое лысых парней и выразили свое недовольство. Им по 17 – 19 лет. Они стали задирать брата, начали говорить, что пойдут к его родителям разбираться. Стали выяснять, где живет ребенок, и преследовали его всю дорогу. Брат рассказывал, что парни шли вслед за ним и толкали его, - рассказал Давид.

Так, на камеры видеонаблюдения попал момент, где школьник и двое парней стоят в подъезде. На кадрах видно, что один из них общается с консьержкой. После чего, толкает подростка в грудь. А уже после этого один из лысых парней с силой бьет ребенка в живот. Видно, как напарник обидчика держал дверь, чтобы мальчик не убежал.

- Мама открыла двери, затем по видеокамере с домофона увидела, что лысые парни удерживают брата. Она испугалась, но они успели зайти в подъезд дома на Коуровской, 13. Парни говорили брату: «Что дергаешься?». И они вели себя агрессивно и не были похожи на ребят, готовых просто делать замечание. Когда брат вернулся домой, то было видно, что он напуган. От удара его просто сложило пополам, - продолжает Давид.

В день случившегося, семья 14-летнего мальчика не стала обращаться в полицию и к медикам.

«ПАРНИ ПОСТУПИЛИ НЕКРАСИВО»

Подростки решии отомстить двум парням. Фото: скриншот видео

- Брат рассказал своим 14-летним сверстникам о том, что его избили. Один из них знал этих ребят. Между собой они посовещались и решили, что взрослые парни поступили некрасиво. Спустя пару дней, они решили разобраться во дворе. Малышня их окружила, завязалась драка. На мой взгляд, лучше бы все участники конфликта занимались спортом, а не устраивали потасовки, - говорит Давид.

В настоящий момент 14-летний ребенок чувствует себя хорошо. По словам брата, родители подали иск в суд на обидчиков. Извинений от нападавших семья пока не получила.

После случившегося в деле разбираются следователи. Ранее массовой дракой на Сортировке заинтересовался и Александр Бастрыкин.

- По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело. Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

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