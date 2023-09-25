Без борщевого набора не останемся: уральские аграрии рассказали, как засуха повлияла на урожай

Помимо картошки в полном объеме обещают собрать морковь, свеклу и капусту - борщевой набор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полях Свердловской области продолжается уборочная кампания. Она началась в середине августа и, как уверяют аграрии, проходит в штатном режиме. Уже заготовлено больше 20 центнеров кормов на каждую голову скота. Надо по 30 центнеров, но уборка зерновых технических культур еще продолжается, так что животные зимой голодными не останутся, уверяют специалисты.

- Мы убрали 76,5% плановой площади. Хорошо идет уборка таких культур, как пшеница, рожь и ячмень. На сегодня с гектара собран урожай в 22,1 центнера, - уточняет министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. - Это ниже, чем показатели прошлого года. Но прошлый год был рекордный. Он дал самый большой за десять лет урожай.

Минувшее лето было жарким и засушливым, отмечают специалисты. На полях площадью больше 6,5 тысяч гектаров из-за засухи погибли посевы.

- Это всего 0,8% от общей посевной площади Свердловской области, – объясняет Анна Кузнецова. - Больших тревог в части сбора урожая в этом плане не испытываем. В целом культуры вызрели раньше, чем обычно, поэтому и на уборку мы вышли достаточно рано в этом году.

Овощи убраны на площади больше 32%. По прогнозам, в этом году Свердловская область получит больше 600 тысяч тонн зерновых культур. Это меньше, чем планировалось из-за жаркого лета.

- Что касается овощей открытого грунта – это картофель, морковь, свекла, капуста, так называемый борщевой набор – его мы соберем в полном объеме, - говорит Анна Кузнецова. - Это порядка 44 тысяч тонн овощей, и 255 тысяч тонн картофеля. Есть у нас также планы по сбору технических культур – кукурузы и рапса. Планируем собрать достаточный объем – порядка 17 тысяч тонн. Этот план тоже выполняем.