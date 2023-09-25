«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Леди в погонах - 2023»: Екатеринбург и Свердловская область

В упорной борьбе первое место досталось Светлане Межуевой (в центре), второе выиграла Анастасия Борисова (справа), а третье заняла Екатерина Устинкина (слева). Фото: предоставлены участницами

Уважаемые читатели, конкурс «Леди в погонах - 2023»: Екатеринбург и Свердловская область, который «Комсомолка» проводила совместно с пресс-службой регионального полицейского главка, – завершен.

Напомним, его основной целью было рассказать о нелегком труде сотрудников полиции. О тех, кто ежедневно, рискуя жизнью, находится на страже закона.

Конкурс был приурочен к 100-летию со Дня создания патрульно-постовой службы России, который в нашей стране отмечается 2 сентября. Читатели «Комсомолки» могли лишний раз выразить доверие сотрудникам органов внутренних дел и отдать за них свои голоса.

Конкурс завершился 23 сентября - ровно в 00:00.

Победителем стала старший сержант полиции из Екатеринбурга Светлана Межуева, набравшая 23 422 голосов. Светлана работает полицейской ППСП УМВД России по Екатеринбургу. В органах внутренних дел с 2012 года. В ОВД решила пойти по примеру отца.

Второе место заняла младший сержант полиции Анастасия Борисова, набравшая 17 925 голосов. Анастасия также живет в Екатеринбурге. В органах внутренних дел с 2022 года - в должности полицейского батальона № 3 полка ППСП. В ОВД пошла из-за желания помогать другим людям.

Третье место досталось прапорщику полиции Екатерине Устинкиной, набравшей 14 341 голосов. Екатерина из Каменска-Уральского. В ОВД с 2018 года. Служит в должности полицейского ППСП МО МВД России «Каменск-Уральский». Выбрала профессию полицейского, чтобы приносить пользу обществу.

В ближайшее время мы свяжемся с победителями и сообщим, где пройдет церемония награждения и вручение призов. Поздравляем победителей и благодарим всех, кто принял участие в конкурсе!