«Патологий стало больше»: медики рассказали о последствиях COVID-19 в Свердловской области

После пандемии в регионе стала чаще требоваться помощь сосудистых хирургов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 28 сентября, исполняется 30 лет с того момента, как в Свердловской области начал работу Центр медицины катастроф. Его создали после масштабного наводнения, случившегося в июне 1993 года в Серове.

- Если скорая помощь принимает вызовы от населения, то мы принимаем их от наших коллег, - объясняет заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Елена Медведева. - Когда тяжелый пациент поступает в какую-то из больниц области и там нет нужных специалистов, они набирают номер нашей диспетчерской и мы спешим на помощь. Все угрозы чрезвычайных ситуаций, массовые мероприятия… Это тоже наша работа. Мы их сопровождаем.

По случаю юбилея в Центре медицины катастроф рассказали об итогах своей работы за восемь месяцев 2023 года. Всего медики службы выполнили 6,5 тысяч санитарных заданий. Это и эвакуация пациентов по земле или по воздуху из маленьких больниц в более крупные, и операции на месте.

- 400 вылетов на вертолете в этом году мы уже совершили и 393 человека авиационным транспортом эвакуировали, - говорит Елена Медведева. - В некоторых случаях мы везем вертолетом доктора срочно, чтобы он прооперировал пациента.

Как отмечают в Центре медицины катастроф, вертолетом или машиной в города региона их служба доставляет акушеров-гинекологов, нейрохирургов. А после пандемии COVID-19 часто понадобилась помощь сосудистых хирургов.

- После пандемии COVID-19, к сожалению, увеличилось количество пациентов с сосудистой патологией. Это все отмечают. Тромбообразование нарушено, - говорит Елена Медведева. - И приходится нашим сосудистым хирургам ездить и часто достаточно оперировать таких пациентов.

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